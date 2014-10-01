Mehmet Helvacı: Galatasaray seneye Avrupa'ya gidemez

Galatasaray'ın ikinci eski Başkanı Mehmet Helvacı, sarı-kırmızılı kulübün bu sezon 40 milyon dolarlık proje üretememesi durumunda Avrupa kupalarında yer alamayacağını dile getirdi.

'Başkan adaylığı için çalışıyorum'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Helvacı, "Projelerimi zaten hazırdı; güncelledim. Galatasaray'ın önünde ciddi mali sorun var. Bu mali sorunun aşılabilmesi için gelecek olan başkan adayının bu konuda çalışma yapmış olması gerekir. Ben bu çalışmayı yapıyorum; ama süre kısıtlı. Ben önce kazanayım; sonra hazırlık yaparım demem. Önce hazırlıklarımı tamamlarım. Galatasaray takımlarının başarısız kılma riskini almam. Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu finans çalışması içerisindeyim. Bugün yarın tamamlayacağım. Bunu tamamladıktan sonra benim için durum netleşmiş olacak. Ünal Aysal devam kararı alırsa, ben tereddütsüz Ünal Bey lehine oy kullanırım" şeklinde konuştu.

Mehmet Helvacı şöyle devam etti:

"Galatasaray şu anda UEFA'nın mali kriterleri çerçevesinde 40 milyon dolar bir bilanço eksisindedir. Yeni başkan gelip 40 milyon doları cebinden çıkarıp kasaya koysa, bu iş düzelmez; tam tersi olur. UEFA nezninde Galatasaray 80 milyon dolar eksi bilançoda olur. Mesele benim para bulmam değil. Biz bunu bulabiliriz, ama bu meseleyi çözmüyor. Gelecek kişinin cebinde olan para meseleyi düzeltmiyor, ikiye katlanıyor" dedi.

'Galatasaray için para üretmeliyiz'

Hevacı, "Yapılması gereken Galatasaray için para üretmektir. Henüz satımı gerçekleşmeyen Galatasaray forma reklamını 1 yıllığına 10 milyon dolara, sırttaki reklamı da 5 milyon dolara satabilirse, 1 yıllığına 15 milyon doları kasamıza koymuş oluruz. Biz bunu 10 yıllığına da satsak UEFA bunun 1 yıl olanına bakar. Biz bununla birlikte 25 milyon dolar daha Galatasaray için ek gelin yaratmak durumundayız. Galatasaray adına yaratmak mecburiyetindeyiz. Biz bunu yapmazsak Galatasaray bu sezon şampiyon olsa bile önümüzdeki sezon Avrupa'da top koşturamayacak. Cezalı olacak. Durum bu, herkesin bunu bilmesi, buna göre davranması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'Zengin başkan sorunu çözmez'

"Bir takım laf kalabalıkları içerisinde bunlar örtülüyor. İnsanlara yanlış bilgi veriliyor. Zengin başkan sorunu çözmez,büyütür. Galatasaray'ın Avrupa'dan uzaklaşmasına neden olur. Önemli olan zenginlik değildir, Galatasaray Başkanı'nın bilgi ve becerisinin olmasıdır. Kulüp adına ne kadar para üretecekleridir. Başkan adayları bu çalışmayı yapmadan gelirlerse şu pozisyonda Galatasaray 2016'da Avrupa'da oynayamayacaktır" dedi.

'15 milyon dolarlık proje ürettim'

Galatasaray için 15 milyon dolarlı proje ürettiğini belirten Helvacı, "Geri kalan 25 milyon dolar hâla askıdadır. Şu anda da bunun görüşmelerini yapıyorum. Bugün netleşecek. Galatasaray adına 40 milyon dolar getirecek projeyi üretebilmişsem o zaman ben de bu seçim yarışına girebilirim. Diğer arkadaşlarımın girdiklerine göre ürettiklerini var sayırım. Öyle olması gerekir. Galatasaray'ın başarısı benim için her şeyden önemlidir. Benim başkanlığımdan da önemlidir" şeklinde konuştu.

'Ünal Aysal kimseyi işaret etmemelidir'



Ünal Aysal'ın başkanlık için Cemal Özgörkey'i destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili olarak ise Helvacı, "Galatasaray Başkanı'nın kendinden sonra birilerini işaret etmesi, camiada çok görülmüş bir durum değildir. Herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Galatasaray Başkanı'nın kızdığı Galatasaraylılar olabilir; ama kucaklayıcı olmak durumundadır. Bir kişiyi tercih etmesini bekleyemeyiz. Herkesi eşit mesafede olması gerekir. Birini işaret etmiş olması da bir avantaj sağlamaz. Eğer Cemal Özgörkey aday oluyorsa bu çok doğal ve normaldir. Ne kadar çok başkan adayı olursa Galatasaray bundan yararlanır" dedi.