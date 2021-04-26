Cemal Metin Avcı eşiyle boşandı; 5 milyon TL'lik tazminata mahkûm edildi

Muğla'da Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşandıkları ve eşine 5 milyon TL ödeyeceği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, "Cemal Metin Avcı ve eşi, anlaşmalı olarak boşanma davası açmışlardı. O dava sonuçlanmış ve taraflar boşanmış. Anlaşma gereği sanık Avcı, boşandığı eşine 5 milyon TL ödeyecek. Ödememesi durumunda şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının devredileceği belirtilmiş. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Kararın kesinleşmesinden sonra itiraz haklarımızı kullanacağız. Tarafların gerçekte boşanma iradesinin olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. Onlar da mallarını devretmişti. Kadını hunharca katletmekle kalmayıp, üstüne üstlük 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal varlığı devirleri oluyor. Bunu da böyle okumak lazım" dedi.

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