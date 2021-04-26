Pınar Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir: Pınar'ın telefonuna erişebilmek için yazılan müzekkere utanç vesikası, vazgeçin

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam edildi. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelecek olan rapor ve ABD’ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçen celsede tahliyesine karar verilen sanık Mertcan Avcı için yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'nda Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin dördüncü duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Adli Tıp Raporu'nun okunması bekleniyor

İki kardeşin yargılanmalarına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. duruşma görülen duruşma ile devam ediliyor. Duruşmada geçen celselerde istenen Adli Tıp raporu ve Pınar Gültekin'in telefonu için ABD'ye yazılan müzekkereye gelen cevabın okunması bekleniyor.

Epözdemir reddi hakim taleplerini yinelerken, tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın duruşma salonuna katılmasını ve ABD'ye yazılan müzekkere cevabından vazgeçilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm bu taleplerin reddetti.

Tanık Özten: Bana 200 bin lira verdiler

Duruşmada Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Mehmet Yusuf Özten isimli bir tanık dinlendi. Tanık ifadesinde, şöyle konuştu:

“Cemal'i Isparta'dan tanıyordum. Beni Muğla'da misafir ettiler. İşlettiği bir bar vardı orada. Bizi işletmeye ortak edeceğini söylüyordu. Daha sonra iletişimimiz kesildi. Sosyal medyadan yazışmalar oldu aramızda. Bana 200 bin lira para teklif ettiler. Kızı korkutmam ve tehdit etmem için. Pınar Gültekin Cemal'e şantaj yapıyormuş. Para istemiş. Pınar'ın abisi varmış cezaevinde. Ona tehdit mesajları göndermiş gibi konuşmalar oldu. Ben de Cemal'e ‘kadına zarar vermem’ dedim. Teklifini kabul etmedim. Selim Avcı ile Cemal Metin Avcı'dan geldi teklif"

Ardından ABD'ye Android şifresi için yazılan müzekkere ile ilgili ABD'den ek bilgi talebi geldiği, mahkemenin söz konusu talebe ilişkin yazıyı Dışişleri Bakanlığına gönderdiği belirtildi.

Duruşmada konuşan avukat Rezan Epözdemir, “Mertcan Avcı tahliye edildi. Ne hikmetse aynı sanık davaya İzmir Adliyesi'nden SEGBİS ile katılmak istiyor. Bu çok manidar ve düşündürücü. Bu talebi mahkeme kabul etti mi bilmiyoruz” dedi ve tanığın ifadelerini değerlendirerek cezaevinden Pınar'ın abisinin Cemal Metin Avcı'yı tehdit edemeyeceğini belirtti.

"Haksız tahrik indirimi uygulama çabası var"

Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir mahkeme heyetine hitaben, “Size güvenmiyoruz, davadan çekilin. Bu saatten sonra vereceğiniz hiçbir karar adil bir karar olarak anlaşılmayacak. Mahkemenin haksız tahriği uygulama çabası olarak görüyoruz. Biz İstanbul' dan geliyoruz. Mertcan Avcı İzmir'den katılabiliyor. Sizi tekrar reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Duruşmada konuşan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin de, “Pınar'ın ölümü beni yıktı. Benim ailem dağıldı. Ben güçlü durmaya çalışıyorum. Ailemin diğer fertlerini kurtarmak için. Dinlenen bütün şahitler yalan söylüyor. Cemal Metin Avcı'ya iyi hal indirimi için elinizden geleni yapıyorsunuz” diye konuştu.

Mahkeme salonu karıştı

Sanık Cemal Metin Avcı dinlenen tanığı tanımadığını ve Isparta’ya hiç gitmediğini belirterek, “Dinlenen tanığı tanımıyorum. Hayatımda Isparta'ya gitmedim. Rezan Bey konuşmayı iyi biliyor diye kendimi savunma hakkımı elimden alamaz. Sürekli senaryo yazan kendisi efendim. Ben çok pişmanım. İkincisi avukat öyle bir soru soruyor. Cımbızla kelime çekip kullanıyor. Görsel medyayı etkilemeye çalışıyor" dedi

Avcı: Pınar benim sevgilim değil, eskorttu

Cemal Metin Avcı ardından, "Rezan Epözdemir televizyonlara çıkıp beni linç ediyor. Ben cani bir insan değilim. Ben kadın düşmanı değilim. Ben mağdurum. Böyle bir şey olmasını istemedim. Herkesten çok özür diliyorum. Ben de adil olarak yargılanmak istiyorum. Pınar benim sevgilim değildi. Eskorttu" sözünün ardından, salon hareketlendi. Anne Şefika Gültekin'in sanığın kızı hakkındaki bu sözlerine tepki göstermesinin ardından duruşmaya ara verildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada, verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Cemal Metin Avcı’nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu’ndan gelecek olan rapor ve ABD’ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Avukat Epözdemir: Utanç vesikası müzekkereden vazgeçin

Duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçen celsede tahliyesine karar verilen sanık Mertcan Avcı için yapılan itirazların reddedildiğini söyledi. Epözdemir, "En başından beri bu cinayetin tek başına işlenmediğini savunuyoruz. Geçen celse Mertcan Avcı'nın tahliye edilmesine hem biz itiraz etmiş hem de Başsavcılık itirazda bulunmuştu. Ancak yapılan itirazlar reddedildi. Bugünkü celsede Diyarbakır'dan bir tanık dinlenecek. Bu tanık, cinayetin tek başına işlenmediğine dair CİMER'e başvuruda bulunmuş. Mahkeme onu dinleyecek. Bunun yanı sıra mahkeme, Pınar'ın kesin ölüm sebebini ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp 1'inci İhtisas Dairesi'nden rapor istemişti. Onun da okunmasın bekliyoruz. Önceki raporlarda tüm dokular yandığı için kesin ölüm nedeni belirlenememişti. Pınar'ın telefonuna erişebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne müzekkere yazılmıştı. Bu, Pınar'ın özel hayatını tartışılır ve sorgulanır hale getirmektir. Burada tabiri caizse Pınar'ın özel hayatı yargılanıyor. Bu müzekkere dava hiçbir şey katmayacaktır. Yargı reformu buradan, Muğla Adliyesi'nden başlamalıdır. Gelin Amerika'ya yazılan bu utanç vesikası müzekkereyi bitirin” dedi.