Pınar Gültekin davası | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, adliye önünde İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlattı

Muğla'nın Ula ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen ve cesedi yakılarak ormanlık alana atılan Pınar Gültekin cinayetinin 4’üncü duruşması bugün görülüyor.

Gültekin cinayetinin duruşmasını takip etmek amacıyla Muğla Adliyesi'ne gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Adliye önünde bir açıklama yaparak İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlattı.

"Her gün kadınlar öldürülürken yapılması gereken şey İstanbul Sözleşmesi'nin, etkin bir şekilde uygulanmasıdır" Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkat çekerek "Bizler kadın cinayetlerini durduracağız ve cezasızlığa son vereceğiz" ifadelerini kullandı.