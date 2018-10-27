Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin 18 Suudi'nin iadesi istendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında tutuklandığı belirtilen şüpheli 18 Suudi vatandaşının Türkiye'ye iadesi istendi. Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 kişi için talepname hazırladı. Adalet bakanı Abdulhamit Gül, "Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da dün İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında Suudi Arabistan'a, "Siz konuşturmasını bilirsiniz. Konuşturamıyorsanız bunları bize teslim edin, biz yargılayalım" diyerek seslenmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında suça karıştıkları gerekçesiyle 18 Suudi zanlının Türkiye'ye iadesini içeren bir talepname hazırladı. Dosya önce Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'ndan da Suudi Arabistan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek, kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığı'ndan iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek, Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Adalet Bakanı Gül: Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir" dedi.



Bakan Gül, AKP Genel Merkezi'nden çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hunharca, menfur bir cinayetle öldürülmesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını hatırlatan Gül, soruşturma makamı olarak tüm delilleri, bulguları titizlikle derinleştirerek sürdürüldüğünü söyledi.



Bugün adı geçen 18 kişi hakkında iade talepnamesinin Adalet Bakanlığı'na ulaştığını ifade eden Gül, "Bakanlığımızca Suudi yetkililere, makamlara ulaştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Başsavcılığımızın talebi, bu 18 kişinin yargılama yapılması, soruşturma yapılmak üzere Türkiye'ye iadesi talebidir" diye konuştu.



Süreç hakkında değerlendirme yapan Bakan Gül, şöyle devam etti:



"Bu iade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Çünkü bu menfur hadise Türkiye'de cereyan etmiştir. İstanbul'da işlenmiştir. Türk makamları, bu olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir. Bu nedenle bu soruşturmanın da yargılamanın da en adil bir şekilde sonuçlanması açısından bütün uluslararası kamuoyu, dünya kamuoyu da bunu beklemektedir. Suudi yetkililerin bu başsavcılığımızın bu talebine olumlu cevap vermesini, hem Suud hem bütün uluslararası toplum açısından da çok olumlu bir netice olacağını düşünüyoruz."



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında bir çağrısı olduğunu anımsatan Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:



"Bu arada aslolan Türk makamları olayın olduğu andan itibaren bütün netlikle aydınlanması, ayrıntısıyla neticelenmesi hususunda bir irade ve kararlılığı söz konusudur. Bu çerçevede beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesi, elbette Suudi makamlarının da bu konuda iş birliği çok önemlidir. Bu iş birliğinin de olumlu karşılık bulacağına inanıyoruz. Bu meselenin de en net bir şekilde aydınlatılması böylece mümkün olmasını diliyoruz. Savcılığımızın bu takdirin de olan konunun yerine getireceğine biz de bütün dünya kamuoyu da olayın aydınlatılmasını bekliyor. Burada da elbette Suudi makamların iş birliği çok önemli."



Soruşturma sürerken, yarın Suudi Arabistan Başsavcısı'nın İstanbul'a gelerek Başsavcı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

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Suudi başsavcıya araştırmalarda elde edilen bulguların gösterilmesi ve cenazenin bulunması için daha kuvvetli bir işbirliği çağrısı yapılması öngörülüyor.



Öte yandan, polisin konsolosluk binasından, konutundan ve konuttaki su kuyusundan elde ettikleri numuneler üzerindeki incelemesi sürüyor.