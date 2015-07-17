Cemal Kalyoncu: Biz çılgın beşliyiz, Cumhurbaşkanı şerefine işçi ikramiyelerini verdik

Üçüncü köprünün yapımında çalışan işçilere verilecek 2 bin 500 liralık bayram ikramiyesine ilişkin Kalyon İnşaat’ın sahibi Cemal Kalyoncu “Biz ‘Çılgın beşliyiz. Cumhurbaşkanımız, iftarda şantiyemize gelerek bizi şereflendirdi. Biz de onun şerefine işçilerimize bayram harçlığı, bayram ikramiyesi verdik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 3. Havalimanı inşaatında önceki akşam işçilerle yaptığı iftar sonrası yaptığı ikramiye açıklamasının arkasında duran, Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Ortak Girişimi, 2 bin 500 liralık ikramiyenin bayramdan önce işçilerin eline geçmesi için, iftar sonrası telefonla arayarak mali birimlerine talimat verdi.

Havalimanı inşaatını yapan ortaklardan biri olan Kalyon İnşaat’ın sahibi Cemal Kalyoncu, Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’na yaptığı açıklamada, ikramiye olayının perde arkasını şöyle anlattı:

'Rakamı ortak belirledik'

“Daha önce konuyu konuşmamıştık. İkramiye olayı sohbet sırasında, o anda gelişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, iftarın tam ortasında bize ‘İşçilerinize ikramiye verecek misiniz?’ diye sordu. Biz de verebileceğimizi söyledik. Cumhurbaşkanımız ‘Ne uygun görüyorsunuz’ diye sordu. Biz de 5 ortak, hepimiz bir rakam söyledik. Sonra müşterek aldığımız kararla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakam üzerinde anlaştık. Herhangi bir pazarlık olmadı. Biz ‘Çılgın beşliyiz. Cumhurbaşkanımız, iftarda şantiyemize gelerek bizi şereflendirdi. Biz de onun şerefine işçilerimize bayram harçlığı, bayram ikramiyesi verdik. Cumhurbaşkanımız da konuşmasının sonunda açıkladı. Çalışanlarımıza ikramiye veriyorduk ama bu kadar yüksek olmuyordu. Cumhurbaşkanı müjdeyi işçilerimize verdikten sonra biz de iftar sonrası mali birimlerimizi arayıp gereken talimatı verdik. Arife günü bankalar yarım gün açık olduğundan, yetiştirebildi mi bilmiyor. İkramiyeler işçilerin hesaplarına yatacak. Yetiştiremezlerse pazartesi ellerinde olacak.”

500 lira da toplu sözleşmeden gelecek

İstanbul'a yapılacak olan 3. havalimanı projesinde çalışan tüm işçilere 2 bin 500 TL’lik ikramiye verilmesi kararına şantiyede örgütlü Yol-İş Sendikası’ndan destek geldi. Yol-İş Sendikası’nın Başkanı Ramazan Ağar, “Keşke tüm işyerlerinde işverenler böyle bir güzellik yapsa. Orada bizim imzaladığımız toplu sözleşmeye göre bayramda ayrıca 500 TL ikramiye verilecek” dedi.

Şantiyede 2 bin işçiyi temsil ettiklerini kaydeden Ağar, şöyle konuştu: “Zaten bizim yaptığımız toplu sözleşmeye göre hem Ramazan, hem de Kurban Bayramı’nda işçilere 500’er lira bayram ikramiyesi verilecek. Yatırılan 2 bin 500 TL’lik ikramiyeler, bu tutarın dışında bir bayram müjdesi oldu. Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile, işçilerimize verilecek bayram ikramiyelerinin toplamı 3 bin 500 TL’ye çıktı. Bu ikramiye taşeronlar da dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsıyor. Keşke başka yerlerde de işverenler bu bayram öncesi kendi imkanlarınca ikramiyeler dağıtabilse...Bu işverenlere verimlilik artışı olarak geri dönecektir. Bu tür davranışların artması, çalışma hayatındaki barışa da katkı sunacaktır.”