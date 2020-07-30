Cemal Enginyurt’un 20 yıl önce 'parti kararı için' saldırdığı Somuncuoğlu'ndan ihraç yorumu: Şaşırmadım

MHP'li eski bakan Sadi Somuncuoğlu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un partisinden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sadi Somuncuoğlu, 20 yıldır küs olduğu eski partidaşının ihracıyla ilgili, "Ahval-i adiyeden bir olay. İhraç kararına şaşırmadım" dedi

Enginyurt, Somuncuoğlu ile kavgası siyasi tarihe geçmişti

Enginyurt, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi o dönem Devlet Bahçeli'ye rağmen aday olan MHP'li Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu ile yaptığı ve siyasi tarihe "töre dayağı" olarak geçen "kavga" ile dikkat çekmişti.

Ne olmuştu?

16 Mayıs 2000 tarihinde yapılan 10. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde dönemin hükûmet ortakları, DSP, MHP ve ANAP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ahmet Necdet Sezer ismi üstünde anlaşmaya varmışlardı.

Ancak bu karara tepki gösteren dönemin MHP'li devlet bakanı Sadi Somuncuoğlu ise Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin tepkisini çeken ve ilerleyen günlerde bakanlık görevinden azledilen Somuncuoğlu'na adaylığını açıklamak üzere geldiği TBMM girişinde saldırılmıştı.

20 Nisan 2000 gecesi meydana gelen olayda Enginyurt ile Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy, Somuncuoğlu’nun aracının önünü kesmiş, korumasını yumruklanmıştı.

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