Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç edildi, karara "Ülkücülerin sesini kimse kesemez" diye tepki gösterdi

Hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kurulan sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi. Enginyurt, ihraç kararı sonrasında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün sıra size de gelir. Ülkücülerin sesini kimse kesemez" dedi.

MHP'den yapılan açıklamada, "21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin “Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c),(e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

Enginyurt'tan açıklama: İhraç edenler; bir gün sıra size de gelir!

Enginyurt ihraç kararına kişisel sosyal medya hesabından sert bir dille tepki gösterdi. Enginyurt, "MHP'den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz,kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet,devlet ve ordulular için,hep doğruları konuşan olacağım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savunmuştu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Enginyurt, açıklamasında şunları söylemişti:

"Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz.

"Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?"