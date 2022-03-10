Cemal Enginyurt'tan 'Burası Çok Önemli' açıklaması: Berat Albayrak iktidarı uyarıyor

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın "Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" kitabında iktidarı uyardığını iddia etti.

TV5’te yayımlanan 'Ankara Bürosu' programının konuğu olan Cemal Enginyurt, Albayrak’ın kitabını ilk okuması gereken kişilerin kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduğunu söyledi.

Kitabın hükümeti uyarmak için Albayrak tarafından yazıldığını söyleyen Enginyurt, “Berat Albrayrak gittiği zaman 'siz çok ararsınız Berat Albayrak’ı' demiştim. MHP’deydim, çok iddialı konuşmuştum. 'Berat Albayrak olmazsa dolar 10 TL olur' demişti. Berat Albayrak gitti dolar 18 TL oldu. Albayrak ‘Burası çok önemli diye’ iktidarı uyarıyor ama kayınbabası 'ekonominin kitabını ben yazdım' dediği için okumaz. Özellikle gözüne baktığımızda bir hiç gördüğümüz Nurettin Nebati’ye tavsiye ederim. Bu kitabı ilk okuyan o olsun” ifadelerini kullandı.