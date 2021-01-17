Cemal Can Canseven: Benim içimde bir popstar var

Geçen yıl Survivor birincisi olan ve bu yıl Aleyna Tilki ile birlikte Exxen'de yer alan "İşte Bu Benim Masalım" dizisinde başrolleri paylaşan Cemal Can Canseven, yeni çıkaracağı şarkıyla ilgili konuşurken "Benim içinde bir popstar var" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Cemal Can Seven, çıkaracağı yeni şarkıdan bahsetti. "Survivor’dan çıktıktan sonra hemen şan derslerine başladım." diyen Canseven, "Senden bir popstar olur mu?" sorusuna "Neden olmasın? Benim içimde bir popstar var" sözleriyle yanıt verdi.

Cemal Can Canseven'in verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

Ünlü olmak ne hissettiriyor?

Birçok kişiye ulaşabiliyor ve onları mutlu edebiliyorum, bu çok güzel. Mesela bir gün çekim sırasında modum düşük oluyor, sonra setten biri geliyor ve “Kardeşime bir mesaj yollar mısın?” diyor. İşte o an bütün enerjim değişiyor. Bir kişiyi bile mutlu etmek bana dünyanın en güzel şeyi gibi geliyor.

Maddi olarak hayatında değişen neler oldu?

25 yaşındayım ve babamın 30 sene esnaflık yaptığı dükkânı onun için satın aldım, ne mutlu bana. Erişebildiğim kadar insana da erişmeye çalışıyorum. Mesela kitap ihtiyacı olanlar mesaj yolluyor. Hemen alıp gönderiyorum.

Sesinin güzel olduğunu biliyor muydun?

Yok, onu adada keşfettim. ‘Survivor’da bir şarkı yarışması düzenlenmişti. Ona hazırlık yaparken şarkı söylüyordum arkadaşlarım çok beğeniyordu. Sonra yarışma sırasında Tarık (Sezer) Hoca “Sen şarkı söyleyebiliyorsun” dedi. Oysa ben o zamana kadar sadece duşta şarkı söylerdim. O yarışmada oylamayla birinci geldim. Bir sonraki ödül oyununda Mustafa Ceceli bağlandı ve Samsun Demir’in selamını yolladı. İstanbul’a dönünce kahve içmek istediklerini söyledi ve buluştuk. Bana şarkı yapmak istediler.

Sonra bu işin eğitimini aldın mı?

Eğitimini almadan hiçbir şey yapmam. ‘Survivor’dan çıktıktan sonra hemen şan derslerine başladım.