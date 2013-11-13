Gülen cemaatinden 'yeni siyasi parti' iddialarına yanıt

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Gülen cemaatinin parti kuracağı" yönündeki haberlere yanıt verilerek, parti kurmak gibi bir gündem olmadığı ve ileride de olmayacağı kesin bir dille belirtildi.

Gülen cemaatinin tek kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "cemaatin parti kuracağı" yönündeki bazı haber ve söylentiler hatırlatılarak bu iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, “Câmia’nın siyasetle olan ilişkisi konusunda bazı noktalara dikkat çekmekte fayda görüyoruz” denilerek bu ‘noktalar’ 3 madde halinde sıralandı. Burada, “Câmia, kendisine gönül veren insanların siyasetle münasebetlerini, değerler ve ilkeler üzerinden tanımlamasını tavsiye eder” denildi ve o değer ve ilkeler şöyle sıralandı: İnsan hakları, demokrasi, şeffaf ve adil yönetim, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, inanç ve ifade özgürlüğü…

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından yapılan açıklama şöyle:

‘Sığ ve gerçeklikten uzak iddialar’

“Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan kamuoyuna açıklama

Bilindiği üzere, ülkemiz birden fazla seçimin gerçekleşeceği önemli bir döneme yaklaşmaktadır. Ülkenin seçim sath-ı mâiline girmiş olması, doğal olarak pek çok tartışmayı ve düşünceyi gündeme getirmektedir. Bu çok seslilik demokratik bir toplum olmanın tabii sonucudur.

Yaklaşan seçim atmosferinin de etkisi ile Hizmet Hareketi’nin “siyasi parti kurmak için çalışma içinde” olduğuna dair bir iddia değişik kişilerce, farklı mahfillerde dile getirilmektedir.

Ancak bu sığ ve gerçeklikten uzak iddialar, Türkiye’de siyaseti; gayesi insanlığa hizmet olan Câmia`yı anlamak için gerekli asgari sosyal dinamikleri okuyamamanın bir neticesidir. Doğrusu, hem Türkiye’nin hem de Hizmete gönül vermiş Câmia’nın sosyolojik temellerini anlayamayan kişilerin böylesi iddialarının belirli çevrelerce itibar görmesi üzüntü ve şaşkınlık vericidir.

Bütün imkânlarını ve enerjisini, hem Türkiye hem de dünyanın pek çok ülkesinde insanlığın barışına hizmet etmek için kullanan Câmia’nın, parti kurmak gibi bir gündemi yoktur ve olmayacaktır. Hizmet, her zaman olduğu gibi bugün de gönüllülerinin enerjilerini, sadece insanlığın barış ve huzur içinde birlikte yaşama kültürünü inşa edecek sivil zemindeki projelere yoğunlaştırmasını teşvik eder.

Yaklaşan seçim sürecinde, benzer iddiaların artarak devam edeceği mülahazasıyla, Câmia’nın siyasetle olan ilişkisi konusunda bazı noktalara dikkat çekmekte fayda görüyoruz.

1. Farklı siyasi düşüncelerden gönüllü destekçilere sahip olan Câmia’nın; bir siyasi parti kurması, kurdurması ya da zaman zaman dile getirilen ve asılsız bir iddia olan herhangi bir partiye angaje olması, hem teorik hem de pratik olarak kesinlikle söz konusu değildir.

2. İnsanlığa hizmet etmekten başka gayesi olmayan bu Câmia, kendisine gönül veren insanların siyasetle münasebetlerini, değerler ve ilkeler üzerinden tanımlamasını tavsiye eder. Bunlar; insan hakları, demokrasi, şeffaf ve adil yönetim, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, inanç ve ifade özgürlüğü gibi değerlerdir. Ve bu değerleri hakkıyla temsil eden bütün siyasi partiler tercih sebebidir.

3. Öte yandan siyaset yapmak elbette meşru ve memleket için faydalıdır. Bu nedenle Câmia’nın kültür havzasından etkilenmiş bir ferdin ‘şahsi tercihi ile’ aktif siyaset yapması son derece tabiidir. Câmia’nın bir “parti kurmayacağı ve herhangi bir partiye angaje olmayacağı” ilkesi ile Hizmete gönül vermiş kişilerin bireysel tercihleriyle aktif siyaset yapabileceği konuları birbirine karıştırılmamalıdır.

Saygılarımızla."