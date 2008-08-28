'Cemaatler toplumsal hayatı yönlendiriyor''

Yeni Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ilginç mesajlar verdi. Başbuğ, toplumdaki laiklik endişesinin giderilmesi gerektiğini belirterek, "sosyal hayatı yönlendirmeye çalışan cemaatlere' dikkat çekti. İşte devir teslimde törenine damgasını vuran konuşmadan notlar:Tarih ilerisini göremeyenler için acımasızdır. Napolyon'un söylediği gibi "Bir ülkenin sınırları, o ülkenin kaderidir."Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bir devrimdir ve Mustafa Kemal'in bir mucizesidir.Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları, ulusu oluşturan bütün unsurların varlığını olabilecek alt kimlikleri hiçbir zaman inkar etmemişlerdir. Kendi istekleriyle birleşen ve bir üst kimlik altında yaşamayı kabul edenlere Türk milleti ismini vermişlerdir.Aslında Atatürk devletinin ana hedefi ulus devletin yaratılmasıdır. Ulus devlet yapımızın temelinde vatandaşlık düşüncesi vardır.Devlet içinde entelektüel tartışmaların yapılabilir olması, devleti ayakta tutan unsurların tartışmaya açılması anlamına gelmez.Ulus devlet tartışmaya açılabilecek bir yapı değildir. Bu yapıyı zayıflatmaya çalışmak ve tartışmak Türkiye’nin ulusu ile bütünlüğünü istememek demektir.Etnik olarak Anayasal düzeyde yeni haklar verilemez.Laiklik ilkesi, cumhuriyetin temel taşıdır. Anayasa laiklik tanımında vazgeçilmez kaynaktır.Dini duyguların istismar edilmemesi gerekir.Toplumun bir kesiminde laiklikle ilgili bir endişe vardır ve bu endişe ciddiye alınmalıdır.Bugün toplumsal hayatımızda dini değerlere ağırlık verilmekte ve bu endişeyi körüklemektedir.Laiklik ilkesinin demokrasiyle çeliştiğini söylemek dayanaksızdır.

Yeni Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada ilginç mesajlar verdi. Başbuğ, toplumdaki laiklik endişesinin giderilmesi gerektiğini belirterek, "sosyal hayatı yönlendirmeye çalışan cemaatlere' dikkat çekti. İşte devir teslimde törenine damgasını vuran konuşmadan notlar:



Tarih ilerisini göremeyenler için acımasızdır. Napolyon'un söylediği gibi "Bir ülkenin sınırları, o ülkenin kaderidir."



Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bir devrimdir ve Mustafa Kemal'in bir mucizesidir.



Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları, ulusu oluşturan bütün unsurların varlığını olabilecek alt kimlikleri hiçbir zaman inkar etmemişlerdir. Kendi istekleriyle birleşen ve bir üst kimlik altında yaşamayı kabul edenlere Türk milleti ismini vermişlerdir.



Aslında Atatürk devletinin ana hedefi ulus devletin yaratılmasıdır. Ulus devlet yapımızın temelinde vatandaşlık düşüncesi vardır.



TSK cumhuriyetin korunmasında taraftır.



Devlet içinde entelektüel tartışmaların yapılabilir olması, devleti ayakta tutan unsurların tartışmaya açılması anlamına gelmez.



Ulus devlet tartışmaya açılabilecek bir yapı değildir. Bu yapıyı zayıflatmaya çalışmak ve tartışmak Türkiye’nin ulusu ile bütünlüğünü istememek demektir.



Etnik olarak Anayasal düzeyde yeni haklar verilemez.



Laiklik ilkesi, cumhuriyetin temel taşıdır. Anayasa laiklik tanımında vazgeçilmez kaynaktır.



Dini duyguların istismar edilmemesi gerekir.



Toplumun bir kesiminde laiklikle ilgili bir endişe vardır ve bu endişe ciddiye alınmalıdır.Bugün toplumsal hayatımızda dini değerlere ağırlık verilmekte ve bu endişeyi körüklemektedir.



Laiklik ilkesinin demokrasiyle çeliştiğini söylemek dayanaksızdır.



Bazı cemaatler sosyal hayatı yönlendirmeye çalışıyor.



'Kuzey Irak'taki oluşum Irak'ın bütünlüğünü tehdit etmemeli'

BÜYÜKANIT UYARARAK GİTTİ

Görevini Orgeneral İlker Başbuğ'a devreden Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, devir teslim töreninde terörle mücadele konusunda önemli açıklamlarda bulundu.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atananan Org. Işık Koşaner'in AB yasaları ile ilgili eleştirilerini anımsatan Büyükanıt, yasalardaki sınırlamalar nedeniyle şehitler verildiğini söyledi. Büyükanıt şu örneği verdi: Bir kamyonda silahlı teröristlerin olduğuna dair istihbarat alınıyor. Kamyon durduruluyor. Ancak yeni yasal düzenlemelere göre güvenlik güçlerinin, bu aracın gizli bölgelerine bakma yetkisi yok. Teröristler silahlarını kamyonun dışına asmazlar. Teröristler güvenlik güçlerini görür görmez ateş ettikleri için bir de şehit verdik Erzincan'da.



Terörün başının Irak'ta kuyruğunun Türkiye'de olduğunu ifade eden Büyükanıt, "Kuyruğunu ezerek başını kopartamazsınız" diye konuştu.



Irak’ta güvenliğin ve istikrarın sağlanamaması sonucu terörün ciddi boyutlara ulaştığını anlatan Büyükanıt şunları söyledi: "Gelinen bu noktada bir çok çevre, merkezi Irak yönetimi ile anlaşma yapmamız telkininde bulunmaktadırlar. Ancak merkezi Irak yönetimi güvenlik güçlerinin, Irak’ın kuzey’ine geçmeye yetkisi yokken, Kuzey’deki güvenlik güçlerinin her yere geçmeye yetkisinin olması istikrarsızlığın nedenidir".



LAİKLİK UYARISI

Türkiye'nin laik ve demokratik yapısını korumak için mücadele etmek zorunda olduğunu belirten Büyükanıt, "Bugün, gerek Atatürk milliyetçilikte uzaklaşılarak, etnik milliyetçilik ve irticaya dikkat etmek gerekiyor. Ülkemizin laik yapısını bozmak isteyenlerin var olduğu bir gerçektir. TSK’yı en büyük engel olarak görenleri de görmezden gelmek mümkün değildir" diye konuştu.



'TSK'YA SEVİYESİZ SALDIRILAR'

Her fırsatta TSK’ya seviyesiz saldırılar yapıldığını belirten Büyükanıt, "Bu saldırılar bizi incitebilir. Ancak Türk ulusunun TSK’ya karşı beslediği güvenini sarsamaz. Yaşadığımız olaylar ve bunların sonuçları bunun açık göstergesidir" dedi.



KIBRIS'TAKİ TEHLİKE

Kıbrıs konusuna da değinen Büyükanıt, "Doğu Akdeniz’de petrol haznelerinin araştırılmasına yönelik çabaları endişeyle izliyoruz. Bu çabalar hayata geçtiği takdirde Türkiye güneyde, Antalya Körfezi’ne haps olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.



BAYKAL GECİKTİ KAPIDA KALDI



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, başlama saati 17.00 olan Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki devir teslim töreni için 16.45’de evinden çıktı. Yoğun trafiğe, Genelkurmay kavşagında tören nedeniyle oluşan yoğunluk eklenince Baykal, törene zorlukla yetişti. Baykal, koşar adımlarla devir teslimin yapıldığı salonun kapısına geldiğinde, İstiklal Marşı okunuyordu. Baykal, İstiklal Marşı’nın bitmesini salonun kapısında bekledi. CHP liderine davetlileri karşılayan albay rutbesindeki protokol subayı, “Genelkurmay Başkanımızın kesin talimatı var. Tören başladıktan sonra kimseyi içeri alamıyoruz. Özür dileriz” dedi. Baykal’a dilerse bahçedeki resepsiyona katılabileceği belirtildi. Baykal, “O zaman yeni Genelkurmay Başkanımız ve görevi bırakan Genelkurmay Başkanımıza tebriklerimi iletin” deyip, ayrıldı.



BAŞBUĞ KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 26. Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İlker Başbuğ’un özgeçmişi şöyle:

“Orgeneral İlker Başbuğ, 1943 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1962 yılında kara harp okulundan, 1963 yılında piyade okulundan mezun oldu.

1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Başbuğ, 1973 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; Genelkurmay Plan ve Harekât Daire Başkanlığı’nda, proje subaylığı ve Harp Akademileri Komutanlığı’nda öğretim üyeliği yaptı. Ardından, Belçika/Brüksel’de NATO Uluslararası Askerî Karargâhı’nda Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51’inci Piyade tümeninde 247’nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Başbuğ, 1989 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile Belçika/Mons’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’nda Lojistik ve Enfrastrüktür Daire Başkanlığı, ardından 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1993 yılında tümgeneralliğe terfi eden Başbuğu, tümgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Belçika/Mons’da Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Başbuğ, 1997 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 2’nci Kolordu Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2’nci Başkanlığı, 1’inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Sevil başbuğ ile evli olan orgeneral İlker Başbuğ iki çocuk babası ve İngilizce biliyor.