‘Cemaatle birlikte hareket ediyorlar’ diyen Erdoğan’a Cumhuriyet’ten cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da TÜMSİAD'ın Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, Gülen Cemaati'ni sert bir dille eleştirdiği konuşmasında Cumhuriyet gazetesine de göndermelerde bulundu.

Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi'ne Charlie Hebdo’nun karikatürleri yayınlamasını ve Cumhuriyet yazarı Can Dündar'ın yaptığı Celal Kara röportajını eleştirdi. Bunun üzerine Cumhuriyet gazetesi de Erdoğan’a “hatırlatma” yaptı.

Çeşitli videoların da yer aldığı haberden satırbaşları:

Zekeriya Öz’e zırhlı aracını vermişti

Dersanelerin kapatılmasının gündeme gelmesinden sonra iyice açığa çıkan Cemaat AKP kavgası sonrasında Cemaat medyasının attığı manşetler için, "Ne istediler de vermedik" diyen Erdoğan, Cumhuriyet gazetesini Savcı'ya sahip çıkmakla suçladı. Erdoğan Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'e zırhlı aracını vermiş, şuan eleştirdiği Ergenekon ve Balyoz davaları için de "Bu davanın savcısı benim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’dan Gülen'e: Hasret bitsin dön artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı döneminde '10. Türkçe Olimpiyatlarının İstanbul TT Arena Stadı'ndaki kapanış gecesinde Cemaatin lideri Fethullah Gülen için "Gurbette olup, vatan topraklarının hasretini çekenleri aramızda görmek istiyoruz. Şu anki tavrınızla hep birlikte bu hasretin bitmesini istediğinizi anlıyorum. Öyleyse bitsin bu hasret" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'e suçlama

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 17 Aralık Savcısı Celal Kara'nın Can Dündar'a verdiği röportaj ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bakın bir gazete, Peygamberimize hakaret eden karikatürleri pervasızca yayınlayan bir gazete bundan 5 yıl önce bir savcı ile ilgili çok ağır hakaretler ediyordu. Şimdi bakıyorsunuz aynı gazete o savcıya sahip çıkıyor. O savcı da çıkmış 17 Aralık darbe girişimini nasıl yaptıklarını utanmadan sıkılmadan itiraf ediyor. Hukukta bence diye bir yaklaşım, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Bu darbenin apaçık itirafıdır. Yargı en başta içindeki haşhaşileri temizlemeli."

Süleyman Şah Türbesi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan gizli görüşmenin internete düşmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu yapı benim şahsıma, aileme, arkadaşlarıma taarruz eden bir yapı değildir. Bu yapı öncelikle Türkiye’nin ulusal bütünlüğüne taarruz etmiştir. Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, bakanların, AYM’nin bütün komutanların telefonlarını dinlemek ne demek ya… Böyle bir STK ya da onun içinde barınanlar bunu nasıl yapabilir. Bu ajanlık değil de nedir? Dışişleri’ndeki gizli toplantıyı dinleyip de uluslararası şebekelere servis etmek ne demek? Ahlaksızca MİT TIR’ları terör örgütlerine silah götürüyordu diyorlar. Böyle de ahlaksızca yalanları söyleyebiliyorlar." dedi.