Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Sen kimsin ya, muhatap görsen ne yazar, görmesen ne yazar?

TÜMSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD’ı sert sözlerle eleştirdi. TÜSİAD’ın görevi geçen hafta bırakan başkanı Haluk Dinçer’in “Ben ortada paralel devlet görmüyorum” sözlerini hatırlatan Erdoğan, “Kim bilir belki onunla ilgili de şantajı, montajı vardır. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanına saygısızlık yaparsan bunun cevabını öyle veya böyle alırsın” dedi.

Erdoğan, Dinçer’in “Muhatabımız Cumhurbaşkanı değil Başbakan” demesini de eleştirerek, “Yerli olanı, milli olanı görürler, gayri milli olanı görmezden gelirler. Kendi çarkları dönüyorsa Türkiye batmış umurunda olmaz. Paralel yapı konusunda şaşırtmadılar. Muhatapları cumhurbaşkanı değilmiş. Sen kimsin ya, sen kimsin. Bu fakiri milleti muhatap görmüş. Sen beni muhatap görsen ne yazaaar, görmesen ne yazaaar” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

Paralel yapı ile iş tutan başka çevreler de var. Türkiye’nin en büyük işveren derneği durumunda olan, kısa zaman önce görevi bırakan başkanı ‘Ben bir paralel devlet görmüyorum’ dedi. Aslında bal gibi görüyor da bunu söylemek işine gelmiyor. Kim bilir belki onunla ilgili de şantajı, montajı vardır. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanına saygısızlık yaparsan bunun cevabını öyle veya böyle alırsın. Bunlar bir iki kere değil defalarca oldu. Her defasında acaba düzelirler mi gayreti içinde olduk. Olmadı. Bunlar 24 saat içinde hükümet devirir, hükümet kurarlardı. Bu devirler eski Türkiye’de var. Bunlar işine geleni görürler, gelmeyeni görmezler

‘Sen kimsin ya?’

Yerli olanı, milli olanı görürler, gayri milli olanı görmezden gelirler. Kendi çarkları dönüyorsa Türkiye batmış umurunda olmaz.

Paralel yapı konusunda şaşırtmadılar. Muhatapları cumhurbaşkanı değilmiş. Sen kimsin ya, sen kimsin. Bu fakiri milleti muhatap görmüş. Sen beni muhatap görsen ne yazaaar, görmesen ne yazaaar..