Cemaate atfedilen 'Ötüken Örgütü' iddiasını Karayılan da dile getirmişti

Bugün, Akşam gazetesinin Balyoz sanığı Emekli Hâkim Ahmet Zeki Üçok'a dayanarak manşetten yayımladığı haberde Fethullah Gülen cemaatinin "Ötüken" adında silahlı bir örgüt kurduğu iddiasını daha önce KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan da gündeme getirmişti. Karayılan “Ötüken” ismini 2011 yılında Milliyet gazetesi yazarı olan Hasan Cemal’le yaptığı röportajda söylemişti. PKK yöneticisi Mustafa Karasu da bu yapılanmayı “Yeşil Ergenekon” olarak adlandırmıştı.

Akşam gazetesinde yayımlanan haberde, "paralel yapılanma" olarak nitelendirdirilen Gülen cemaatinin 'Ötüken' adlı silahlı bir örgüt kurduğu ileri sürüldü. Haberde söz konusu örgütün sokaklarda şiddet eylemleri yaptığı ve bundan sonra da yapmaya devam edeceği de iddia edildi. Haberde bir adım daha ileri gidilerek, örgütün Başbakan Erdoğan'a karşı da kullanılabileceği belirtildi.

Akşam yazarı "Ötüken" iddiasından dolayı istifa etti

Gazeteci Fikri Akyüz, Gülen cemaati için manşete çekilen "Paralelin silahlı örgütü: Ötüken" başlığına ve yayın politikasına tepki gösterdi.Akyüz, "28 Şubat medyasından beter" diyerek, Çukurova grubunun kamuya ödenmemiş borçları nedeniyle devletin el koymasının ardından hükümete en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a satılan Akşam gazetesinden istifa etti.

'Karayılan 3 yıl önce söylemişti'

2011 yılında Milliyet gazetesinde yayınlanan röportajda Karayılan, Gülen cemaatinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, o güne kadar duyulmamış olan "Ötüken" isimli bir örgütten bahsetmiş ve yakında bu örgütün ortaya çıkabileceğini öne sürmüştü.

Karayılan iddiaya konu olan "Ötüken örgütü"ne ilişkin üç yıl önce Hasan Cemal'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"KCK operasyonları bir proje olarak Gülen cemaatinin polis ve yargıdaki uzantıları tarafından hükümete sunuldu, hükümet de bunu uyguladı. Gülen cemaatinin devlet içindeki bu uzantılarına yeşil Ergenekon denebilir. Ama şu sıralar bize gelen bir istihbarata göre, 'yeşil Ergenekon' yerine, adı Ötüken olan yeni bir örgütlenme sahnede görülebilir yakında."