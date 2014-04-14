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'28 Şubat medyasından beter' diyerek Akşam gazetesinden istifa etti

Fikri Akyüz, Gülen cemaatinin 'Ötüken' adıyla silahlı örgüt kurduğu iddiasını manşetine çıkaran Akşam'dan istifa etti. Akyüz, 'cemaat yayınlarında yazmayacağı' yolunda 'namus sözü' verdi

14 Nisan 2014 15:48

Gazeteci Fikri Akyüz,  "28 Şubat medyasından beter" diyerek, Çukurova grubunun kamuya ödenmemiş borçları nedeniyle devletin el koymasının ardından hükümete en yakın işadamlarındanEthem Sancak'a satılan Akşam gazetesinden istifa etti. 

Akyüz, Ergenekon davası sanıklarından emekli hâkim albay Ahmet Zeki Üçok'un açıklamalarına dayanarak Fethullah Gülen cemaati için manşete çekilen "Paralelin silahlı örgütü: Ötüken" başlığına ve yayın politikasına tepki gösterdi.

 

'Cemaat yayınlarında yazmayacağım, kasetim de yok'

 

Akyüz, istifasını duyurduğu Twitter'daki hesabından şu mesajları paylaştı:

"Yazarı olduğum Akşam, 28 Şubat medyasından daha beter bir yayıncılığa soyunmuş durumda. Şu manşete bakar mısınız? 

Devlet içinde paralel yapılanmaya şiddetle karşıyım. Cemaat içinde suçluları tespit etmek devletin görevidir. Ama bir Ergenekon sanığının ÖTÜKEN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ sözünü gazetenin 3/4'üne yayacak şekilde haber yapmak, benim hukuk bilgime,aklıma,vicdanıma tamamen terstir. 

7 Şubat krizinde Zaman ve Bugün 'ün yayınlarına ne kadar karşı olmuşsam, yazarı olduğum Akşam'ın, bir zamanlar terör örgütü üyesi üyesi dediği Ahmet Zeki Üçok'tan MEDET UMMASI, kabul edilebilir bir durum değildir. 

Hâl böyle olunca Akşam gazetesinden İSTİFA ediyorum. Çirkin ithamlara da hazırım. Ama vicdanım rahat. Bu arada, KASETİM DE YOK (!) 

Bu istifamdan sonra, Cemaatin yayın organlarında yer almayacağımı da peşinen söylüyor, namusum üzerine yemin ediyorum. Geçmişte yazdıklarımın da tamamen arkasındayım. 3 kuruşluk menfaat için, 9 takla atıp, 4 köşe olmayı da zelil bir tavır sayarım."

 

Paralelin silahlı örgütü: Ötüken

 

Akşam gazetesi bugünkü (14 Nisan 2014) manşetine, "Paralelin silahlı örgütü: Ötüken" başlığıyla Ergenekon davası sanıklarından  emekli hakim albay Üçok'la yapılan söyleşiyi çıkardı. 

Üçok, Gülen cemaatini kastederek "paralel yapının Ötüken adında gizli bir örgüt kurduğunu, Alperen Ocakları’nın paralel yapı tarafından ele geçirildiğini" öne sürdü. Üçok, "Paralel yapı gözünü tamamen karartmış durumda. Gemileri her anlamda yaktı. Ötüken’e bu çerçevede çok iş düşebilir. Hatta ben Ötüken’in Başbakan Erdoğan'a karşı da kullanılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Akşam'ın istifa getiren bugünkü manşeti şöyle:

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