Cemaat üniversite öğrencilerini harflerle fişlemiş

Konya'da yürütülen "FETÖ" soruşturmasında ifadesi alınan ve örgütün bir dönem "büyük bölge muhasebecisi" olan şüpheli G.Z, cemaatin üniversitelileri nasıl "fişlediğini" anlattı.

Sol'un haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde şüpheli olarak ifadesine başvurulan G.Z, bölge lise sorumlularının "cemaat"e ait evlere "liselerden öğrenci kazandırmakla" görevli olduğunu söyledi.

"Dost evi" olarak adlandırılan evlerde kalan kişilerin ise "cemaat"e ait öğrenci evleri haricinde kalan üniversite öğrencilerini ziyaret ettiğini aktaran G.Z, söz konusu kişilerin "cemaat"e yeni öğrenci ve öğrenci evleri kazandırmakla görevli olduğunu ifade etti.

"Evlerde yapılanlara dikkat ediliyor"

Bu kişilerin ziyaret ettikleri evlerde kalan öğrencileri, "Evlere kız öğrenci gelip gelmediği, alkol ve sigara kullanılıp kullanılmadığı, Kur'an-ı Kerim okunup okunmadığı, namaz kılınıp kılınmadığı, seccade olup olmadığı" gibi unsurları dikkate alarak, sınıflandırma yaptığına dikkati çeken G.Z, "Sınıflandırma neticesine göre evlere yiyecek, erzak ve para yardımı yapılırdı. Buralarda ikamet eden öğrencileri ve bu evleri cemaat yapılanmasına kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyordu." dedi.

Bu kişilerin üniversite öğrencilerinin kaldığı evleri A,B,C,D olarak sınıflandırdığını anlatan G.Z, şöyle devam etti:

"Evler dört grupta değerlendiriliyordu. 'D' grubunda alkol kullananların kaldığı ve kızların girip çıktığı evler, 'C' grubunda sadece sigara içenlerin bulunduğu evler, 'B' grubunda sigara içilmeyen ve namaz kılmayanların bulunduğu evler, 'A' grubunda ise namaz kılanlar ve dini bilgileri daha yüksek olanların bulunduğu evler olarak gruplandırıyorlardı. 'KEK' olarak adlandırılan cemaat üyesi öğrenciler de ailesinin yanında kalan kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler de kendileri gibi ailesinin yanında kalan öğrencileri cemaate ait öğrenci evlerine ve cemaate kazandırmaya çalışıyorlardı."

G.Z, ortaokul mesullerinin de ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.