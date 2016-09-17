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15 Temmuz Darbe Girişimi

"FETÖ'den Hakan Şükür'e arazi çalımı"

FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen iş adamı, Hakan Şükür'e verilmesi planlanan arazileri kendi şirketine geçirmiş

17 Eylül 2016 14:48

'FETÖ’nün ‘MİT ve bürokrasi imamı’ olduğu öne sürülen iş adamı Hazim Sesli’nin, Hakan Şükür’ün ortak olduğu enerji şirketi için Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) verilmesi planlanan bedelsiz devlet arazisini kendi şirketlerine tahsis ettirdiği iddia edildi. Polise ifade veren gizli tanık Y.Ç., “Hazim Sesli, Hakan Şükür’ün arazi için Uşak’a gelmesinden rahatsız oldu. Devletin teşvik amacıyla bedelsiz olarak verdiği arazileri kendi şirketlerine tahsis edildi” diye konuştu.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'FETÖ' iddianamesine ilginç bir tanık ifadesi girdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan Y.Ç., Uşak polisine verdiği tanık ifadesinde, “Ünlü futbolcu Hakan Şükür, 2010’da 3 ortakla kurduğu HBA isimli enerji şirketi için Uşak’a arazi bakmaya geldi. Devletten teşvik amaçlı arazi almak için Hazim Sesli ile irtibata geçti” dedi.

Y.Ç., “Hazim Sesli, Hakan Şükür’ün arazi için Uşak’a gelmesinden rahatsız oldu. ‘Niye bu firmayı buraya getiriyoruz, bu işi kendimiz yaparız’ diyerek o dönem HER ve HERA isimli enerji şirketi kurdu. Daha sonra devletin teşvik amacıyla bedelsiz olarak verdiği araziler bu şirketlere tahsis edildi” diye konuştu.

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Hakan ŞükürHazim SesliFETÖ

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