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Cemaat karşıtı kitabı için 1 yıl hapis yatan Ahmet Şık’ın tutuklanma gerekçeleri arasında ‘FETÖ propagandası’ da var

Şık, 'FETÖ', DHKP-C ve PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı

30 Aralık 2016 22:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından perşembe günü gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık, bugün Çağlayan Adliyesi'nde çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğince "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Ahmet Şık, Mart 2011'de, 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve gazeteci Nedim Şener'le birlikte 375 gün cezaevinde kalmıştı.

Ahmet Şık, Fethullah Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasına ilişkin olarak kaleme aldığı, ancak henüz yayımlanmamış olan "İmamın Ordusu" kitabı gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da, başbakanlığı döneminde "Bombadan tesirli kitaplar olabilir" sözlerine konu olan kitap daha sonra "Dokunan Yanar" adıyla yayımlandı.

 

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