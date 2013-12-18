Cemaat cephesinden Başbakan'a destek mesajları

Fethullah Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Savcılar ellerinde kağıtla inip bildiri okuyorsa bu davranış militanlıktır. Benim ülkemin Başbakan'ını yabancılar gönderemez'' diye yazdı.

Gülerce, yargıda yaşanan gerilimle ilgili Twitter'da şunları yazdı:

"Yargıdaki direncin hukuk ve adalet adına yapıldığına inanmıyorum. Savcılar ellerinde kağıtla inip bildiri okuyorsa bu davranış militanlıktır"

"Başbakan Erdoğan hakkında içeriden dışarıdan tertip yapılmasını bir millet evladı olarak hazmademiyorum, kabullenmiyorum."

"Başbakan, gidecekse ya Ak Parti kongresinde delegenin iradesiyle gider... Ya da sandıkta seçmen iradesiyle gider..."

"Benim ülkemin Başbakan'ını yabancılar gönderemez. Demokrasi adına, insaf adına, vicdan adına tertiplere, provokasyonlara fırsat vermemeliyiz"