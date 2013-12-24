Zaman yazarı Hüseyin Gülerce barış şartlarını açıkladı

Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Gülen cemaatine yakın devletteki kadrolara yönelik operasyon tartışmaları sürerken konu ile ilgili olarak Twitter hesabından 3 konuda ittifak olunması gerektiğini belirtti. Gülerce, "Yangını söndürmeye çalışanlara yol açmalı" çağrısında bulundu.

Gülen'e yakın isimlerden olan Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce barış şartlarını açıkladı. Gülerce, operasyon ve sonrasındaki görevden almalarla artan gerilimin ortadan kaldırılmasına yönelik görüşlerini takipçilerine sosyal medya üzerinden iletti.

Gülerce, “Büyük yangın var. 1. Yangına benzin değil su dökmeli 2. Yangını söndürmeye çalışanlara yol açmalı 3. Kim başlattı tartışmasına girmemeli... Allah (cc) buyuruyor: Kötülükleri iyilik ile savınız. Göreceksiniz ki, düşman bildikleriniz sımsıcak bir dost oluvermiş. ( Fussilet, ayet 34) İyiliğe iyilik, her kişinin işi. Kötülüğe iyilik er kişinin işi... Üç esasta ittifak olmalı: 1. Yolsuzlukların üstü örtülmemeli 2. Bürokrasi, paralel devlet kuramaz, sivil vesayet kurulamaz. 3. Bürokraside liyakat asıl olmalı. Bizden- bizden olmayan ayırımı yapılmamalı... Hukukun üstünlüğü esas alınmalı. Hukuk dışına çıkılmamalı” dedi.