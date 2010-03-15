Cem Yılmaz'ın sanat aşkı

T24 - Cem Yılmaz, sevgilisi Cansu Dere ile birlikte pazar gününü müzayedede geçirdi. Dere’nin beğendiği Fikret Mualla ve Salvador Dali’nin ağırlıkta olduğu 12 parça esere 252 bin TL ödedi.



Cem Yılmaz 5 ay aradan sonra yeniden barıştığı sevgilisi Cansu Dere ile Alif Art Antikacılık’ın düzenlediği müzayedeye katıldı. Eserleri tek tek inceleyen çift modern ve çağdaş sanat eserlerine yoğun ilgi gösterdi. Yılmaz’ın özellikle Fikret Mualla ve Salvador Dali’nin eserleriyle yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Sevgilisinin katologdan seçip beğendiği tablolarla da yakından ilgilendi. Yılmaz; Neşet Günal’ın ’Toprağa öykü; Millete Saygı’ temalı tablosuna 24 bin TL, Salvador Dali’nin Don Quichotte imzalı bronz heykeline 4 bin 150 TL, Salvador Dali’nin Kosmik Gergedan imzalı bronz heykeline 6 bin 500 TL, Ergin İnan imzalı ’Ağustos Böceği’ temalı litografiye bin 750 TL, Burhan Doğançay imzalı litografiye 3 bin TL, Dokuz adet litografiye 10 bin TL, Fikret Mualla’nın ’Poker’tablosuna 120 bin TL, ’Kadın ve Çiçek’temalı eserine 24 bin TL, ’Sokak’ tablosuna 47 bin TL, Mustafa Ayaz ’Dansçılar’ temalı tablosuna 3 bin 250 TL, Mustafa Ayaz’ın ’Sohbet’ tablosuna 3 bin 250 TL ve Tuncay Takmaz imzalı ’figürlü kompozisyon’ kolaj ve akriliğe 5 bin TL ödedi.



Toplam 252 bin TL değerinde olan bu 12 eseri evi için aldığını belirtti. Yılmaz “Sevdiğim eserleri aldım. Aslında müzayedelere meraklı değilim. Katılmıyorum ama bu ikinci kez katılışım oldu. Eserleri de sergilemek için değil de kendi evim için aldım. Evimde de büyük bir koleksiyon yoktur. Türk ressamlarının eserlerini toplamaya çalışıyorum” dedi. Müzayededeki Şeker Ahmet Paşa imzalı en pahalı tabloyu satın almayı düşünmediğini belirten Yılmaz, “Onu alacak kadar gücüm yok” dedi.





Şeker Ahmet Paşa Demirören’in oldu



Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen müzayedede en pahalı eser, Şeker Ahmet Paşa’nın ’İznik Tabakta İncirler, Yıldız Vazoda Güller, Gümüş Kasede Meyveler’ adlı tablosu oldu.



Müzayedeyi düzenleyen Alif Art Antikacılık yetkilileri bu tabloyu 1 milyon 350 bin TL açılış fiyatıyla satılığa çıkaracaklarını duyurmuştu. Ancak tablo dün 500 bin TL’den satışa sunuldu. Bu tablo için Beşiktaş Kulubü Başkanı Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören, Beşiktaş eski Asbaşkanı Numan Ceyhan ve Beşiktaş Kongre üyesi Mustafa Özkan kıyasıya yarıştı. Müzayedeyi yerinde izleyen Numan Ceyhan 1 milyon 100 bin TL, Mustafa Özkan ise 1 milyon 200 bin TL teklifte bulundu. Ancak tablo 1 milyon 350 bin TL’ye müzayedeye telefonla katılan Erdoğan Demirören’in oldu. Ünlü ressam Şeker Ahmed Paşa’nın eski ve yeni Türkçe imzalı, 1903 tarihli tablosu müzayedenin başyapıtıydı.







