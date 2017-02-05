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Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz'dan KDV çıkışı

Beyaz eşyada, ÖTV oranları nisan sonuna kadar sıfırlanmıştı

05 Şubat 2017 18:43

Komedyen Cem Yılmaz’ın ağabeyi, tiyatro sanatçısı ve senarist Can Yılmaz, beyaz eşyada nisan sonuna kadar sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile birlikte düşen fiyatlara istinaden, kültür sanat etkinliklerinde uygulanan KDV oranlarına atıfta bulundu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayan Yılmaz, “Kitap, dergi, sinema, tiyatro, konser vb. Sanatsal faaliyetlerde KDV'nin kaldırılmasını talep ediyorum” ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşyada nisan sonuna kadar yüzde 6,7 olan ÖTV oranları sıfırlanmış bu kararla birlikte beyaz eşya fiyatları düşmüştü. 

 

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