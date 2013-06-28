Cem Yılmaz'dan Levent Kırca'ya: Senin dengin değilim ihtiyar!

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde, kendisinin yazıp yönettiği ve rol aldığı politik güldürü tarzındaki ’İçerdekiler’ adlı tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından konuşan Levent Kırca, Gezi Parkı eylemleri esnasında attığı tweetleri silen Cem Yılmaz'ı eleştirmiş ""Bir tweet yüzünden tiyatrocu kardeşimiz Mehmet Ali Alabora’nın peşine düştüler. Genç kardeşimizi öldürmeye çalışıyorlar. Bunlar utanılacak şeylerdir. Ne yazık ki sanatçı kardeşlerimiz Türkiye’den yediği ekmeği hak etmiyor. Paralarının, dizilerinin peşindeler. Lütfedip 2 tweet atan Cem Yılmaz, endişesinden, korkusundan öteki gün tweetleri sildi. Duydum ki ’Bizim artık çocuğumuz var’ diyormuş. Ulan bizim yok mu? Burada ölenler çocuk değil mi? Biz çocuklarımızın çağdaş şekilde yaşaması için cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Ne yapacaksak demokratik yollardan yapacağız." demişti.

Kırca'nın bu sözlerine Cem Yılmaz'dan çok geçmeden yanıt geldi. Twitter'dan yanıt veren Yılmaz şunları söyledi:

"İhtiyar seni ciddiyete davet ediyorum. Senin dengin değilim. Ben komedyenim... Ne olduğumu biliyor olman mümkün değil! Ben bu mecrayı sizler gibi kullanmadığımı defalarca söyledim! Ay sildi ay yazdı ay korktu ay pıstı. Bunu artık bırakın kardeşler. Rica ederim"