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Levent Kırca: Tayyip'i asmaya kalkarlarsa onun için de yürürüm

Kırca: Hükümetin yıkılması yakındır. Ona fazla şans vermiyorum. Yakın bir tarihte bu hükümet demokratik yollardan yıkılacaktır

28 Haziran 2013 16:25

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde, kendisinin yazıp yönettiği ve rol aldığı politik güldürü tarzındaki ’İçerdekiler’ adlı tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından konuşan Levent Kırca, geçtiğimiz günlerde söylediği !Tayyip'in sonu da Erdoğan'a benzeyecek' sözlerine açıklık getirdi. Kırca, "ben sadece hükümetin yıkılmasını kastettim. Ölüm cezasına karşıyız. Bugün eğer Tayyip Erdoğan’ı asmaya kalkarlarsa, Deniz Gezmiş için yürüdüğüm gibi, onun için de yürürüm. Çünkü asılması onu kahraman yapar. Yargılanmalı ve yaptıklarının zulmünü çekmeli" dedi.

 

'Hükümetin yıkılması yakındır'

 

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen ’İçerdekiler’ adlı oyun sonrasında tiyatrocu Levent Kırca, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenerek gündemi değerlendirdi. Sık sık sloganlarla kesilen konuşmasında Taksim Gezi Parkı protestolarına değinen Kırca, "Türkiye’de, ’Acaba bilgisayar başında yitirdik mi?’ diye düşündüğümüz gençlik bir anda ayağa kalktı ve herkesi de ayağa kaldırdı. T.C.’yi indirmeye çalıştılar, Cumhuriyet’i yıkmaya çalıştılar, bayrağımızla oynadılar, Türkiye’yi bölmeye dahi kalktılar. Ancak genç kardeşlerimiz bu oyunu bozdu. Tayyip Erdoğan’ın da ayarı şaştı, AKP hükümetinin de eli ayağına dolaştı. Dünya ayağa kalktı ve hükümeti eleştirdi. Hükümetin yıkılması yakındır. Ona fazla şans vermiyorum. Yakın bir tarihte bu hükümet demokratik yollardan yıkılacaktır" dedi.

 

'Tayyip Erdoğan Başbakan değil de keşke komedyen olsaydı'

 

Valide Sultan Camii’nde içki içildiği yönündeki iddialara da tepki gösteren Kırca, "Tayyip Erdoğan, ’Camimize girdiler, fuhuş yaptılar, alkol aldılar’ deyip duruyor. Bu yalandır. Türkiye’de hiçbir genç camisine saygısızlık etmez. Tayyip Erdoğan, başbakan değil de, keşke komedyen olsaydı. Ancak onu da yüzüne gözüne bulaştırırdı. Yalanlarını sürdürüp gidiyor" dedi.

 

'Tayyip Erdoğan'ı asmaya kalkarlarsa onun için de yürürüm'

 

Bir konuşmasında Adnan Menderes ile Tayyip Erdoğan’ı kıyasladığını hatırlatan Kırca, şunları söyledi:

"Adnan Menderes iktidarı Türkiye’yi Amerika’ya ilk satan hükümettir. ’Sakın sonun Adnan Menderes’e benzemesin’ dedim. Ancak şunu da ekledim, ben sadece hükümetin yıkılmasını kastettim. Ölüm cezasına karşıyız. Bugün eğer Tayyip Erdoğan’ı asmaya kalkarlarsa, Deniz Gezmiş için yürüdüğüm gibi, onun için de yürürüm. Çünkü asılması onu kahraman yapar. Yargılanmalı ve yaptıklarının zulmünü çekmeli."

 

Cem Yılmaz'a tepki

 

Sanatçıları Türkiye’de yaşananlara sessiz kalmakla suçlayan Kırca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tweet yüzünden tiyatrocu kardeşimiz Mehmet Ali Alabora’nın peşine düştüler. Genç kardeşimizi öldürmeye çalışıyorlar. Bunlar utanılacak şeylerdir. Ne yazık ki sanatçı kardeşlerimiz Türkiye’den yediği ekmeği hak etmiyor. Paralarının, dizilerinin peşindeler. Lütfedip 2 tweet atan Cem Yılmaz, endişesinden, korkusundan öteki gün tweetleri sildi. Duydum ki ’Bizim artık çocuğumuz var’ diyormuş. Ulan bizim yok mu? Burada ölenler çocuk değil mi? Biz çocuklarımızın çağdaş şekilde yaşaması için cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Ne yapacaksak demokratik yollardan yapacağız."

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