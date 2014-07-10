Cem Yılmaz'dan Köşk adayı İhsanoğlu açıklaması

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, CHP ve MHP'nin ortak Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun "stand-up gösterisini izlediği ve beğendiği yönündeki" açıklamasına ilişkin, “Beni izlediğini hatırlamıyorum. Ama beğendiğini söylemiş, sağ olsun. Genelde gösterilerimiz her kesimden insan tarafından izleniyor. Cumhur olsun, cumhurbaşkanı adayı olsun...” yorumunda bulundu.

Cem Yılmaz kariyerinin 12, kendi çektiği filmlerinse 10’uncusu olan “Pek Yakında”nın çekimlerine devam ediyor.

Ünlü komedyen bu karakteri yaratırken CM101MMXI Fundamentals’ın fragmanı niteliğindeki Korsan DVD’ci rolünden yola çıkmış.

Filmde Ozan Güven, Boğaç Boray isimli eski bir jönü canlandırıyor. Hare Sürel, dizilerde reji asistanlığı yapan bir genç kız. Çağlar Çorumlu, Zeki karakterinde. Özkan Uğur, filmlere kostüm kiralayan Ejder’i oynuyor. Zafer Algöz’ün oynadığı Ahben Sonel ise “Şahikalar”ın ünlü yönetmeni. Ve bu ekip, Ahben’in filmi için bir araya geliyor.