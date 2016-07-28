Cem Yılmaz'dan "Darbe girişimi sonrası niye sessizsin?" diyen Güneş'e: Ahlaksız haber, profesyonel kötüler

Cem Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sosyal medyadan hiçbir paylaşım yapmaması nedeniyle kendisini eleştiren bir haber yapan Güneş gazetesine tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, söz konusu gazete kupürünü de paylaşarak, "Bu zor günlerde bu ve benzeri ciddiyetsiz, dikkat dağıtıcı, ahlaksız haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.

Haberde yer alan "Cem Yılmaz neden sessiz, yoksa darbeyi destekliyor mu?" şeklindeki tweetleri de hatırlatan ünlü komedyen, "Sevgili aklı başında vatansever kardeşlerim; bu sosyal medya, tweet paylaşımlarını profesyonellerce kim yapıyor, neden" diye sordu.

"Vatan sevgim, hayatım ortadadır" diyen Cem Yılmaz, "Bu profesyonel kötülere hesap vermem. Medyada, bunca acıdan sonra bu magazin hali, hedef gösterme yakışmıyor" ifadesini kullandı.

Cem Yılmaz'ın tweetleri şöyle: