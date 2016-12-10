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Cem Yılmaz'dan 'büyük ikramiye' tweeti

Yılbaşında gerçekleştirilecek olan Milli Piyango Çekilişi öncesinde Twitter'da bir hashtag açıldı

10 Aralık 2016 01:08

Yılbaşında gerçekleşecek olan Piyango çekilişinin 60 Milyon liralık büyük ödülü fakir zengin herkesi etkisi altına aldı. "Bu para bana çıkarsa ne yaparım?" diye düşünmeye vatandaşlar Twitter’da, #MilliPiyangoBanaÇıksa başlığıyla bir hashtag açarak bu sorunun yanıtını aramaya başladı.

Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin de yorumda bulunduğu başlık altında herkes hayallerini paylaşırken ünlü komedyen Milli Piyango Bana Çıksa hashtagının devamını “Tüm takipçilerime ancak 5’er lira verebilirim” diye getirdi.

Cem Yılmaz, geride bıraktığımız gün Tolga Çevik’in filminin galasına katılmış ve burada 12 milyon Twitter takipçisi olduğunu söylemişti.

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Cem Yılmazbüyük ikramiyetweetyıl başıtakipçiErdal Tosun

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