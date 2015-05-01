T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Yılmaz'dan '1 Mayıs' tepkisi: İşçinin bayramı sana neden yabancı?

'İşçi bayramı bir tehdit olmaktan ne zaman çıkacak? Neyin kavgası bu'

01 Mayıs 2015 11:26

Komedyen Cem Yılmaz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına getirilen yasağa, "Yorgun, onurlu işçiyi, bir bayram havasıyla onurlandırmaktan bu anlaşılmamalı. İşçinin bayramı sana neden yabancı?! 1 Mayıs hiçbir zaman çalışan üreten insanın bayramı olamayacak mı? İşçi bayramı bir tehdit olmaktan ne zaman çıkacak? Neyin kavgası bu" diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz, Twitter hesabından ilk olarak "Bunca tembel arasında çalışma erdemini hergün bayram gibi kutla ve değerini bil canım kardeşim...Nice bayramlar" diyerek 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı ardından Taksim Meydanı'nın kutlamalara yasaklanmasıyla ilgili tepkisini ifade etti.

Cem Yılmaz, "Ah Zumrecilik... Tam bir zehirsin. Cahilin ilacı, kurnazın sopasısın...git burdan çabuk. Yorgun, onurlu işçiyi, bir bayram havasıyla onurlandırmaktan bu anlaşılmamalı. İşçinin bayramı sana neden yabancı?! 1 Mayıs hiçbir zaman çalışan üreten insanın bayramı olamayacak mı? İşçi bayramı bir tehdit olmaktan ne zaman çıkacak? Neyin kavgası bu" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

cem yılmaz1 mayıstaksimişçi bayramı

İlgili Haberler

Yargı '1 Mayıs'ta Taksim'e izinsiz çıkmak suç değil anayasal hak' dedi, ama yasak sürüyor!

AİHM, 1 Mayıs'ta Taksim'e izin verilmediği gerekçesiyle Türkiye'yi mahkûm etmişti

1 Mayıs: Tüm dünyada bayram, İstanbul'da savaş

1 Mayıs'a bu yıl da Taksim yasağı damgasını vurdu. 300'e yakın gösterici gözaltına alınırken, polis göstericilere çok sert müdahale etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24