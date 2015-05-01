Cem Yılmaz'dan '1 Mayıs' tepkisi: İşçinin bayramı sana neden yabancı?

Komedyen Cem Yılmaz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına getirilen yasağa, "Yorgun, onurlu işçiyi, bir bayram havasıyla onurlandırmaktan bu anlaşılmamalı. İşçinin bayramı sana neden yabancı?! 1 Mayıs hiçbir zaman çalışan üreten insanın bayramı olamayacak mı? İşçi bayramı bir tehdit olmaktan ne zaman çıkacak? Neyin kavgası bu" diyerek tepki gösterdi.

Yılmaz, Twitter hesabından ilk olarak "Bunca tembel arasında çalışma erdemini hergün bayram gibi kutla ve değerini bil canım kardeşim...Nice bayramlar" diyerek 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı ardından Taksim Meydanı'nın kutlamalara yasaklanmasıyla ilgili tepkisini ifade etti.

Cem Yılmaz, "Ah Zumrecilik... Tam bir zehirsin. Cahilin ilacı, kurnazın sopasısın...git burdan çabuk. Yorgun, onurlu işçiyi, bir bayram havasıyla onurlandırmaktan bu anlaşılmamalı. İşçinin bayramı sana neden yabancı?! 1 Mayıs hiçbir zaman çalışan üreten insanın bayramı olamayacak mı? İşçi bayramı bir tehdit olmaktan ne zaman çıkacak? Neyin kavgası bu" ifadelerine yer verdi.