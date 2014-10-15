Cem Yılmaz'a 'uyuşturucu özendiriciliğinden' suç duyurusu

Prof. Dr. Orhan Kural, Pek Yakın'da filminde sigara, içki ve uyuşturucuya özendirildiği gerekçesiyle Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Sigara firmalarının ünlüleri kullandığını belirten Kural, Yılmaz'ın da milyonlarca lira aldığı yönünde iddialar olduğunu kaydetti.

Prof. Kural, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa dilekçe verdi. Dilekçede 'Pek Yakında' filminde 15 sahnede 10 dakika boyunca sigara, 9 yerde içki ve kola reklamları yapıldığı belirtildi. Tütün ürünleri ve üretici firmaların reklamının yapılmasının yasak olduğuna dair madde hatırlatılan dilekçede, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirenlere yönelik de 2 yıldan 5 yıla kadar cezası bulunduğu belirtildi. Kural, bu nedenle yasağı ihlal eden Yılmaz'ın cezalandırılmasını talep etti.

Kural, dilekçeyle birlikte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından filmle ilgili hazırlanan değerlendirmeyi de savcılığa verdi. Buna göre filmde, "Sıkıldığında sigara yak, sigara sıkıntıyı giderir, mutlu olduğunda sigara iç sevincin artsın, susadığında kolalı içecekler iç." izlenimi verildiği belirtildi. Bu nedenle Yılmaz'ın sevenlerinin sağlığına özen göstermemesi, sadece kendi gelirini düşünmesi, Sağlık Bakanlığı bütçesine zarar vermesi nedeniyle topluma karşı açıkça suç işlediği değerlendirmesi yapıldı. Bu tür filmlerin yapılmaması için bu filme gidilmemesi istendi.

Adliye önünde açıklama yapan Kural, Cem Yılmaz'ı defalarca uyardıklarını söyledi. Kural, "Defalarca kendisine söyledik, içinde sigara, içki, küfürü bir yana bırakalım, kola reklamları ısrarla devam ediyor. Mesela Recep İvedik'in de filmlerinde elbette hoşumuza gitmiyor ama küfür var fakat hiçbir zaman sigara ve içkiyi ön plana çıkarmadı. Hiçbir zaman da problem yapmadı. Kendisinin de çocuğu var. Yılda 100 bin çocuk sigaraya başlıyor. Bir çoğu sigara yüzünden arkadan da bonzai ve uyuşturucuya geçerek, sigara da bunun başlangıcıdır. Filmde uyuşturucuya da değer verilmiş vaziyette. Bu çocukların ölümüne sebep oluyor. Çok mu mutlu acaba?" dedi.

Yılmaz'ın bir çok kez sahnede "Orhan Kural beni görmesin mahkemeye verecek" dediğini kaydeden Kural, "Verdim mutlu olsun. İki tane bilirkişi raporu da var. İki değerli hocamıza filmi analiz ettirdik." diye konuştu.

İddialara göre Yılmaz'ın sigara firmalarından milyonlarca dolar aldığını ifade eden Kural, "Eğer Cem Yılmaz bu parayı almışsan niye aldın açıkla. Almadınsa niye ısrarla sigara içmeye devam ediyorsun bunu açıkla. Eğer biraz vicdanın varsa açıkla. Biliyoruz ki sigara firmaları en ünlülerle çalışır. Ve Türkiye'de seni seven, maalesef seni seven milyonlarca insan var. Onları sigaraya alıştırıyorsun. Bu iş bütün dünyada böyle yapıldı. Uyuşturucuya, küfre, içkiye alıştırıyorsun." ifadelerini kullandı.

Filmin reklamını yaptığı eleştirilerini dikkate almadığını belirten Kural, "Flmi şu gözle izleyin, Cem Yılmaz bu işler için ücret almıştır, ücret karşılığı sigara içiyordur. Uyuşturucu tacirlerine ulaştı mı bilmem. Onu da başardıysa bravo. Ben insanların evinde içki içmesine karşı değilim. Ama gençlerimizin bu işe fimlerle özenerek, zaten amaç bir defa sigaraya başlatmak. Bu işi bu yolla başarıyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz, bütün dünyada böyle yapıyorlar. Bunun temsilcisi Cem Yılmaz oldu Türkiye'de." dedi.

Cem Yılmaz'a yönelik eleştirilerine devam eden Kural, "Bundan sonra şımarık şımarık ağzında purosuyla jaguara binerken tavşandan yapılmış yelekleri giyerken biraz vicdanını eline koysun. Kendi çocuğu da var yapmasın." şeklinde konuştu.

Filmi yüzeysel bulduğunu belirten Kural, kimsenin de zaten beğenmediğini, fazla ilgi görmediğini savundu.