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Cem Yılmaz'a Haluk Levent'den destek: Desteksiz sallamayın; kişilik sahibi adamdır

"Cem emek ve emekçi dostudur"

08 Ocak 2018 18:14

Ayça Tekindor'un komedyen Cem Yılmaz’ın son filmi Arif v 216 'yı eleştiri sonrası şarkıcı Haluk Levent sosyal medya adresi Twitter'dan yayımladığı mesajıyla ünlü komedyene destek verdi. Levent, paylaşımında, "Cem Yılmaz'ın son filmini beğenir beğenmezsiniz ama Cem'e sallarken desteksiz sallamamak lazım" diyerek, " Benim burada yazmama ihtiyacı olmayacak kadar kredisi olan kişilik sahibi adamdır" ifadesini kullandı.

Tekindor, filmi beğenmediğini söylemiş, buna karşılık olarak  filmin oyuncularından Zafer Algöz de, yine sosyal emdya hesabından “Iban'ı yolla paranı geri göndereyim” demişti.

"Cem emek ve emekçi dostudur"

Vatan'da yer alan habere göre Twitter hesabından bir açıklama yapan Haluk Levent, eleştirilere karşı şöyle yazdı:
 
“Cem Yılmaz'ın son filmini beğenir beğenmezsiniz ama Cem'e sallarken desteksiz sallamamak lazım. Askerlik boyunca aynı koğuşta yan yana yaşadık. Mütevazidir. Emek ve emekçi dostudur. Çalışkandır. Benim burada yazmama ihtiyacı olmayacak kadar kredisi olan kişilik sahibi adamdır.”

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