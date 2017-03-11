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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz, yeni filmi için kadın başrol oyuncusunu seçti

2016 rolünde yine Ozan Güven’in yer alacağı filmin çekim ve vizyon tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor

11 Mart 2017 17:43

Cem Yılmaz, merakla beklenen yeni filmi ‘Arif v 2016’nın kadın başrol oyuncusunu seçti. Yılmaz, yeni filminde Seda Bakan’la çalışacak.

NTV'nin haberine göre, yeni filmi ‘Arif v 2016’ için hazırlıklara başlayan Cem Yılmaz, bu defa Arif ile ‘G.O.R.A’da tanıştığı insansı robot 2016’nın maceralarını anlatacak. ‘G.O.R.A’ ve ‘A.R.O.G’da Çzge Özberk’le kamera karşısına geçen Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Arif v 2016’da kadın başrol oyuncusu olarak Seda Bakan’ı seçti.

2016 rolünde yine Ozan Güven’in yer alacağı filmin çekim ve vizyon tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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