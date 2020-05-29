Cem Yılmaz villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, komedyen Cem Yılmaz'ın Zekeriyaköy’deki lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardığını duyurdu. Üstündağ, "Evde hazır kiracı da var; Başakşehirli futbolcu Gael Clichy. Futbolcu, her ay Yılmaz’a 50 bin lira kira ödüyor." düşüncesini dile getirdi.

Üstündağ, "Sinema ve eğlence sektörünün en çok kazanan isimleri arasında olan ve her yıl vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz, kazancıyla akıllı yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü komedyen, 2012 yılında da Zekeriyaköy’ün en lüks sitesi Ormanada’dan bir villa satın almıştı. Yılmaz şimdi o villayı satışa çıkardı. Yılmaz’ın evi, Eczacıbaşı Gayrimenkul tarafından inşa edilen sitenin en büyük villası. 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor. Ünlü komedyen, villayı yatırım amacıyla henüz inşaat devam ederken almış, teslim edilir edilmez de satışa çıkarmıştı. Villa uzun süre satılmayınca, Yılmaz çareyi kiraya vermekte buldu." ifadesini kullandı.