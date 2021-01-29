Cem Yılmaz ve Zafer Algöz karaoke yaptı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">Ünlü komedyen<strong> Cem Yılmaz,</strong> oyuncu Zafer Algöz ile birlikte karaoke yaptı.</div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt">O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, "Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Dışarda ne var ? Bu yok :)" yazdı.</div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n</body><div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7yztnq?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>\n</html>