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Cem Yılmaz ve Zafer Algöz karaoke yaptı

29 Ocak 2021 23:40

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Zafer Algöz ile birlikte karaoke yaptı.
 
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, "Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Dışarda ne var ? Bu yok :)" yazdı.
 
 

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