T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cem Yılmaz ve oğlu 'Babalar Günü'nü erkene aldı': Mis gibi kafalar, kuşak boyu...

14 Haziran 2020 14:32

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 21 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'nü bugün zannederek babasının gününü kutladığını, çocuğunun da kendisini arayarak aynısını yaptığını ifade etti. Yılmaz, söz konusu olay için "Mis gibi kafalar, kuşak boyu" yorumunu yaptı. 

Yılmaz'ın tweeti şöyle;

"Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü'nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu..."

ETİKETLER

cem yılmazbabalar günükutlamambabaçocukaradıtwittertweet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24