Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya gül gönderdi, Defne Samyeli fotoğrafları sildi

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan, oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşadığını öğrendiği eski sevgilisi komedyen Cem Yılmaz’ın fotoğraflarını sildi. Cem Yılmaz ise Samyeli ile paylaşımlarını kaldırmadı. Cem Yılmaz önceki gün Sarıkaya'nın bir fotoğrafının altına kırmızı gül emojisi göndermişti.

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçen yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.

Samyeli'den 'ihanet' haberlerine sert açıklama

İkilinin ilişkisi hakkında ihanet haberleri çıkmaya başladı. Samyeli bu haberlere tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."

Serenay Sarıkaya'yı staklama açıklaması

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz ise konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini 'esprili' bir dille açıkladı. Yılmaz, stalk yapmak konusunun konuşulduğu programda, "Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?" diye sormuştu. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın açıklamalarına, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” sözleriyle karşılık verdi.

Atina'dan fotoğraflar

Haberler karşısında inatla sessizliğini koruyan ikilinin Atina'dayken çekilmiş fotoğrafları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, kendisine sorulan söz konusu fotoğraflarla ilgili bir soruya, "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdi.

Defne Samyeli'den ikinci açıklama

Defne Samyeli ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün. Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."