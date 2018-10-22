Cem Yılmaz: Şarkı söylemekle ilgili birçok arkadaşım beni tahrik ediyor

Oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz ile müzisyen İskender Paydaş, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, "Arif V 216" filminin şarkılarından oluşan aynı adlı albümü sevenleri için imzaladı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklama yapan Cem Yılmaz, albümün müzik direktörlüğünü üstlenen Paydaş'ın çok önemli ve başarılı bir müzisyen olduğunu anlatarak, "Filmde 1990'lara ait pop şarkılarının söylenmesi fikri geldiğinden beri, hep İskender'le çalışmak istedim. Sağolsun çok özel bir şey çıkardı ortaya." dedi.

"Şarkıları karakterin sesiyle söyledim"

Yılmaz, albümü plak olarak da hazırladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Plak önemli bir kültür. Çok uzun zamandır da insanların evlerinde pikapları var. Plağa ayrı bir özen gösteriyorlar. Herhalde ses kalitesi ile ilgili de özel durumlar var, işin nostaljik kısmı dışında. İskender de albümdeki şarkıları o dönemin tonlarında, o havalarda aranje etmişti. Her şeyi canlı, çok özel müzisyenler tarafından çalınmış, finalde de benim tarafımdan seslendirilmiş eserler. Çok önemli bir hatıra bizim için. Dinleyiciler için de güzel bir koleksiyon malzemesi olduğunu düşünüyorum."

Albümde şarkıları filmdeki "Arif" karakteri gibi söylediğini ifade eden Yılmaz, "Kendi sesimle değil, karakterin sesiyle söyledim. Tabii kendi sesim daha iyidir." diye konuştu.

Cem Yılmaz, müzikle hobi olarak ilgilendiğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şarkı söylemekle ilgili birçok arkadaşım beni tahrik ediyor. En son yakın zamanda İlhan Şeşen'in albümünde bir aranjemi istediler. Ben seslendirmiştim. Zor bir iş olduğunu da biliyorum. Müzikle ilgilenmek güzel bir şey ama bizim bağrımıza bastığımız birçok ses, sanatkar çok özel bir şey yapıyor, bu kesin. Şarkı söylemek gerçekten çok zor."

Albüm hakkında

"Arif V 216" adlı albümde, aralarında "Bizim Mahalle", "Araba", "Aya Benzer" ve "Boş Vermişim Dünyaya"nın da bulunduğu 10 şarkı yer alıyor.

Albümdeki şarkılar, o dönem kullanılan marka ve model enstrümanlar ile canlı olarak çalınarak kaydedilip yeniden düzenledi.

Hem CD hem de long play olarak müzikseverlerle buluşan albümde, Yılmaz'ın filmde seslendirdiği 7 parça ile Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan ve Ozan Güven'in de söylediği eserler var.

Ayrıca albümde İskender Paydaş'ın babası Muhittin Paydaş da şarkılara yan flüt ve saksafon çalarak eşlik etti.