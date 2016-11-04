Cem Yılmaz, Sabah gazetesinin haberini yalanladı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, ünlü komedyenin esere 82 bin lira verdiğini ileri sürerek "Abdulhamit'e büyük saygısızlık. Utanç heykelini Cem Yılmaz satın aldı" ifadesini kullandı. Haberle ilgili Açıklama yapan Cem Yılmaz, Saban gazetesini yalanladı. Yılmaz, Sabah gazetesini kastederek "Kamuoyuna duyuru.. İC da sergilenen heykelle ilgili 'satın aldı' haberi doğru değildir. Asıl konu da bu değildir! Bu garip tahrik anlamsız" dedi.

Ressam Ali Elmacı’nın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’in yüzünü kadın bedeni formundaki bir heykele resmetmesine tepki gösteren bir grup, Contemporary İstanbul’un açılış etkinliğine saldırmıştı.