Contemporary İstanbul açılışına 2. Abdülhamit saldırısı!

Ressam Ali Elmacı’nın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’in yüzünü kadın bedeni formundaki bir heykele resmetmesine tepki gösteren bir grup, Contemporary İstanbul’un açılış etkinliğine saldırdı.

Bu yıl 11'ncisi düzenlenen Contemporary İstanbul'un Lütfü Kırdar Kongre ve Güzel Sanatlar Merkezi'nde dün akşam gerçekleşen ön gösteriminin ardından bu akşam gerçekleşen açılışı bir grup tarafından basıldı. Kendilerini Milli Görüş hareketinden gören bir grubun, ressam Ali Elmacı’nın İsabel Croxatto Galeria’nın alanında bulunan işine tepki gösterdiği ve sosyal medyada örgütlenerek Lütfi Kırdar’a geldikleri belirtildi.

Eserin sahibi Ali Elmacı olayla ilgili sanatatak.com’a yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Taşkınlık yapmaya çok müsait bir gruptu ve orada tatsızlık yaşansın, olay büyüsün istemediğim için evet, heykeli standı basan grubun talebi üzerine kaldırdım. Aksi takdirde çok kötü şeyler yaşanabilirdi. Bunu ve olayın büyümesini istemedim. Hala da istemiyorum. Bu konuyla ilgili yazılsın bile istemiyorum. Yaşanlarla ilgili huzursuzum. Hayalkırıklığı duyuyorum. Üzgünüm. Bir sanat eserinden rahatsız olabilirsiniz. Ama böyle tepki veremezsiniz. Şu anda sosyal medyadan hakaret mesajları alıyorum ve bunları hak edecek hiçbir şey yapmadığımı sadece sanatımı yaptığımı düşünüyorum.”

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir mesajla duyuran Bayer, "Lütfü Kırdar'da açılan çağdaş sanat fuarı ‘Contemporary Istanbul’ bu akşam gerici yobazlar tarafından basıldı. İstanbul'a yazık ediliyor" dedi.

Contemporary İstanbul 6 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.

Bayer'in olay anına ilişkin T24 ile paylaştığı fotoğraflar ve video şöyle:

Baskın anında çekilen kısa video

Contemporary İstanbul'un tanıtım videosu