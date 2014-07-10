Cem Yılmaz: Russel Crowe'un setinde boş pizza gördüm

Yeni filmi için oyuncu olarak kamera karşısına, yönetmen olarak da kamera arkasına geçen Cem Yılmaz, Hollywood yıldızı Russell Crowe'ın yönetmenliğini yaptığı "The Water Diviner" seti için, "Çok garibandı. Setlerinde hiç gazlı içecek yoktu. Bize sürekli su veriyorlardı. Oysaki bizim setimize bakın, her şey var. Russell’in setinde üzerinde hiçbir şey olmayan pizza gördüm" dedi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Cem Yılmaz, merakla beklenen filmi "Pek Yakında"nın Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setini gazetecilere açtı. Şener Şen’in filmde olmasını çok istediğini ancak bunun fikir aşamasında kaldığını söyleyen Yılmaz son olarak "Av Mevsimi" filminde kamera karşısına geçmişti.

Yılmaz, filmin gişesiyle ilgili beklentisini de açıkladı:

"Belli bir ölçüde gişe beklentimiz var. Orta şekerin biraz üzerinde izleyici iyi olur. Film pahalı bir film. İnsan gücü olsun, gösterdiğimiz özen olsun, bunlar işi pahalı kılıyor. Masrafları çıkarmak gerek. (Gülüyor)"

'The Water Diviner'ın seti çok garibandı'

Holywood yıldızı Russell Crowe'un yönettiği "The Water Diviner" filmi seti hakkında şunları söyledi:

"Russell Crowe’un filmi için Avustralya’ya gittim. Çok konforlu bir set olacağını düşüyordum. Bu nedenle ‘Pek Yakında’yı orada rahat rahat yazabileceğimi planlamıştım ama 49 derece bir sıcak vardı. Russell’ın seti bize hiç yabancı gelmedi. Yılmaz Erdoğan da aynı şeyi söyleyecektir.

Bazı insanlar 'Ayy ne kadar disiplinliler, ayy ne kadar programlılar' diye düşünebilir ama ben ilk filmim 'Her Şey Çok Güzel Olacak'tan bu yana zaten öyle çalışıyorum. Bir de onlar çok garibandı. :)) Setlerinde hiç gazlı içecek yoktu. Bize sürekli su veriyorlardı. Oysaki bizim setimize bakın, her şey var. Russell’in setinde üzerinde hiçbir şey olmayan pizza gördüm.