Cem Yılmaz: Ozan Güven'e sabahın köründe gitmişler, evimde yangın çıktığını söylemişler

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın YouTube kanalı olan 'Burda Olan Burda Kalır'a konuk oldu. Ünlü komedyen, annesi ve babasıyla görüntülü konuşma yaptığı sırada yaşadıklarını anlatmasıyla herkesi güldürdü. Evinde yangın çıktığı iddialarına da tepki gösteren Cem Yılmaz, magazincilerin sabahın köründe komşusu olan Ozan Güven'e gittiklerini anlattı. Yılmaz, "Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

“Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım”

40 gündür evden dışarı çıkmadığını söyleyen Yılmaz, "Biz kurallara uyan insanlarız. 'Dışarı çıkma' diyorlar biz de buna uyuyoruz. Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım. Bugüne kadar bunaldım, sıkıldım demedim" ifadelerini kullandı.

“Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var”

Evinde yangın çıktığı haberlerine de yanıt veren Cem Yılmaz, "Evde yangın çıkmamış olabilir mi? 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı ama umursamadılar' diye yazmışlar. Çöp odasına kül atmış çocuklar ve tütmüş. Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var. Onunla da bu süreçte 2-3 defa görüştük ve okey oynadık."

"Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Annesi ve babasıyla bu süreçte uzun süre görüşemediğini de söyleyen Cem Yılmaz, ailesiyle görüntülü konuşma yaparken yaşadıklarını da eğlenceli şekilde anlattı.

“Yüzüme kapattılar”

"Bir aydır görüntülü konuşuyoruz. Ama onları alıştırana kadar 2 sene geçti. Bu defa normal aradım görüntü yok diye yüzüme kapattılar. Bir görüntülü arama yapıyorum ancak babam ve annem kadraja giremiyor. Ben aradaki boşluğu görüyorum" dedi.