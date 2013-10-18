Cem Yılmaz, Russell Crowe'un oyuncu kadrosuna katıldı

Hollywood’un ünlü aktörü Russell Crowe, Türkiye’de çekeceği yeni filmi için Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Mert Fırat’ı oyuncu kadrosuna ekledi.



Hürriyet Gazetesi’nden Onur Baştürk’ün haberine göre, Cem Yılmaz’ın rol teklifine başta sıcak bakmadığı, yemeğin ardından kararını değiştirdiği öğrenildi. Çanakkale Savaşı’nı anlatan 'The Water Diviner' adlı filmde Yılmaz’a, Yılmaz Erdoğan ve Mert Fırat da eşlik edecek.



Yılmaz Erdoğan'la tekne turu



Russell Crowe, oyuncu Olga Kurylenko Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la tekne turuna çıktı. Crowe, “Bu gece ikinci kez Karadeniz’deyim. Teşekkürler Yılmaz Erdoğan, muhteşem bir deneyimdi” tweet’ini paylaştı. Kurylenko ise “Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Çok yemek yedirdiniz ve beni güldürdünüz” mesajıyla gecesini anlattı.

Crowe, “Tanıştığım insanlar cömertlikleri ve nezaketleriyle kalbime dokundu. Geri döneceğim inşallah” mesajıyla İstanbul’a veda etti.