Cem Yılmaz oğlunun twitter hesabını takibe aldı

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, 2 Ağustos’ta dünyaya gelen oğlu Kemal Yılmaz adına açılan twitter hesabını takip etmeye başladı.

milliyet.com.tr'de Sercan Kısmet'in haberine göre, Yılmaz’ın adını Mustafa Kemal’e hayranlığı nedeniyle Kemal koyduğu oğlu adına doğduğu gün ağabeyi Can Yılmaz tarafından @KMLYLMZ2012 adlı twitter hesabı açılmıştı. Kemal’in profilinde de “Yeni doğdum o konuları bilmiyorum. İstanbul” notuyla bebek kurabiyesinin fotoğrafı kullanılmıştı. Ancak Cem Yılmaz aylardır oğlunun hesabını takip listesine almamış, bu nedenle Kemal Yılmaz adına amcası “Babam beni takip etmiyo çok üzülüyoyum” tweet’ini atmıştı.

Twitter’daki takipçi sayısı 2 milyon 892 bin 478 kişiye ulaşan ve şimdiye kadar eşi Ahu Yağtu dahil sadece 16 hesabı takip eden Cem Yılmaz, oğlu adına açılan hesabı da geçen günlerde listesine aldı.

Böylece Kemal’in twitter’daki takipçi sayısı 1530’a ulaştı. Annesi Ahu Yağtu’nun da takip ettiği Kemal Yılmaz adına açılan hesabın duvarında “Yaş oldu 41 gün, off hayat ne zoymuş”, “Uyuyoyum gündüz gece”, “Ben o Felix amcanın yekoyunu kıyayım. 50 bin metyeden atlayım” gibi esprili tweet’ler yer alıyor.