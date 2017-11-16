Cem Yılmaz: Maaşımın 1 milyon katını teklif ettiler, reddettim

Bir foruma konuşmacı olarak katılan ülnü komedyen Cem Yılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz "İlk reklam filminde maaşımın 1 milyon katını teklif etmişlerdi. 'Bana uygun değil' diyerek onu da reddettim" dedi.

‘Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum’a konuşmacı olarak katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, kariyeri hakkında merak edilen konulardan bahsetti. Meslek hayatında keşkelerinin olmadığını ve sınırlarını bildiğini söyleyen komedyen Cem Yılmaz "Yıllarca televizyon programı yapmam için teklif geldi ama başarısız olacağımı bildiğim için kabul etmedim. Kendimi izlemek istemem ki. Katrilyon teklif etseler cevabım 'Hayır'. İlk reklam filminde maaşımın 1 milyon katını teklif etmişlerdi. 'Bana uygun değil' diyerek onu da reddettim" dedi.

"Başarılı bir yapımcı değilim"

Finansal yönden başarılı bir yapımcı olmadığını belirten Cem Yılmaz, 'G.O.R.A'dan 100 bin lira zarar ettim. Çok büyük filmlerden, küçücük zarfla para aldığımız oldu'' şeklinde konuştu.

"Onların ilişkisi mekanik"

Hiç fan kulübü olmadığını dile getiren komedyen, "Sevilmek kadar sevilmemeyi de normal karşılıyorum. Kimseye 'Hayranlarım’ diye hitap etmedim. Sahtekâr şöhretler bu konforu yaşıyorlar, onların fanları oluyor, bilmem ne oluyor. 'Ballarım, canlarım’ diyorlar. İlişkileri mekanik" açıklamasını yaptı.