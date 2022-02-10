Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin senaryosu kitap oldu

Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik Filmler’ serisinin senaryosu kitaplaştı. İki kitaptan oluşan serinin ilk kitabında ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’, ikinci kitapta ‘Deli’ ve ‘Emanet’in senaryoları bulunuyor.

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik’ film serisinin senaryosu ve senaryo notları kitap oldu. Yılmaz, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan yeni kitaplarını sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi" ifadelerini kullandı.

İki ayrı kitaptan oluşan serinin ilk kitabı Karakomik serisinin de ilki olan 2 Arada ve Kaçamak ikinci kitapta ise Deli ve Emanet serilerinin senaryoları bulunuyor.