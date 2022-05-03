Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fragman yayınlandı

Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği ‘Erşan Kuneri’ dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Netflix’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kuneri Film sunar: Yedi film birden" ifadesi kullanıldı.

Dizi, ‘G.O.R.A.’ ile ‘Arif V 216’ filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri’nin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında yaşadıklarını konu alıyor.

Cem Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs’ta Netflix’te izleyicilerle buluşacak.

Dizinin konusu

Erotik sinema yapımcısı Erşan Kuneri hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar veriyor. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek bir film maratonuna koşmaya başlıyor.

İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşuyor.