Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fotoğraf

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="2766" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Komedyen <strong>Cem Yılmaz</strong>, dijital platformda yayınlanacak olan dizisi Erşan Kuneri'nin yeni halini yayınladı.</p>\n<p data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="2766" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Yılmaz, gönderisine "Erşan 1981!" notunu düştü.</p>\n</body>\n</html>