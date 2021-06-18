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Medya

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fotoğraf

18 Haziran 2021 12:08

Komedyen Cem Yılmaz, dijital platformda yayınlanacak olan dizisi Erşan Kuneri'nin yeni halini yayınladı.

Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Yılmaz, gönderisine "Erşan 1981!" notunu düştü.

Cem YılmazErşan Kuneri
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