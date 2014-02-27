Cem Yılmaz ile Russell Crowe hamama girdi!

Russell Crowe ile Cem Yılmaz’ı bir araya getiren The Water Diviner filminin İstanbul çekimlerinin ilk durağı Çemberlitaş Hamamı oldu.

Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe'un yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 'The Water Diviner' (Su Bulucu) filminin İstanbul çekimleri başladı.

Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın da oynadığı filmin İstanbul'daki ilk durağı Fatih'teki Çemberlitaş Hamamı oldu.

Saat 07.30 sıralarında sete gelen Crowe, Yılmaz ve Erdoğan saat 11.30 da çekimlerin tamamlanmasının ardından ayrıldı. Sempatik tavırlarıyla dikat çeken Crowe, kendisiyle sohbet etmek isteyenleri kırmadı.

Bir süre hayranlarıyla fotoğraf çektiren Crowe daha sonra aracına binerek ayrıldı.