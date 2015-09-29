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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz 'İftarlık Gazoz'a konuk oyuncu oldu

Yüksel Aksu'nun filmi İftarlık Gazoz, 2016'da vizyona girecek

29 Eylül 2015 13:18

Komedyen Cem Yılmaz, yönetmen Yüksel Aksu'nun Muğla'da çektiği yeni filmi “İftarlık Gazoz”da konuk oyuncu olarak rol aldı.

Ali Baba ve 7 Cüceler filmini kasım ayında seyirciyle buluşturacak olan Yılmaz, çekimleri Muğla'da devam eden filmde konuk oyuncu olarak yer alan Yılmaz, oyunculuğu set fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak duyurdu.
 
Yılmaz, fotoğrafını “Film setindeyim. 2016 sürprizi” notuyla Instagram hesabına yükledi. Hikâyesi 1970'li yıllarda geçen ve ilkokul öğrencisi Adem'in öyküsünü konu alan “İftarlık Gazoz”, önümüzdeki yıl vizyona girecek.

 

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