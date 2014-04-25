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Cem Yılmaz: Hanımefendinin adı Kamil!

41. yaş gününü kutlayan Cem Yılmaz, bir süredir beraber olduğu Avustralyalı sevgilisini arkadaşlarıyla ve oğluyla tanıştırdı

25 Nisan 2014 14:24

Doğum gününde Avusturalyalı sevgilisini arkadaşlarıyla tanıştıram Cem Yılmaz, muhabirlerin "hanımefendinin ismini öğrenebilir miyiz?" sorusuna "adı Kamil" dedi.

23 Nisan doğumlu Cem Yılmaz, 41. yaş gününü Karaköy’de Unter isimli mekanda kutladı.Partiye Şener Şen, Ayşen Gruda, Yavuz Turgul, Sinan Çetin, Zafer Algöz, Ozan Güven gibi isimler katıldı.Cem Yılmaz, bir süredir beraber olduğu Avustralyalı sevgilisini arkadaşlarıyla tanıştırdı.

İsmini öğerenebilir miyiz?

Gece boyunca sevgilisiyle romantik görüntüler sergileyen ünlü şovmen, muhabirlerin ‘Kız arkadaşınızın ismini öğrenebilir miyiz?’ sorusuna ‘Hanımefendinin adı Kamil’ yanıtını verdi.Yılmaz, makyaj sanatçısı olan Avustralyalı sevgilisinin isminin “Mallory’ olduğu iddiasını twitter’dan ‘Muguni! Mulori! Hah Vedat Milloryy” sözleriyle ti’ye aldı.

 

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